聯準會官員：進一步降息應謹而慎之 通膨仍是心腹大患

美國達拉斯聯邦銀行總裁蘿根周二表示，勞動市場恐需進一步走弱，聯準會才能達成2%的通膨目標，她指出，即使不考慮新進口關稅的影響，物價仍在快速上漲。蘿根對進一步降息的態度謹慎，對經濟前景偏樂觀，但對持續的通膨風險上持鷹派立場。同日，芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比則對潛在的政府關門可能導致關鍵經濟數據中斷，表達擔憂。

明年將擁有聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權的蘿根，在達拉斯聯邦準備銀行的一場活動中指出，當前的貨幣政策對經濟的限制性有限，因消費需求「具韌性」、資產價值居高不下、市場情緒似在回升。

她說：「很可能需要勞動市場進一步適度疲軟，才能恢復物價穩定。」她補充表示，對進一步降息持審慎態度，FOMC必須信守2%通膨目標的承諾。

蘿根說，外界高度關注進口關稅對物價的影響，但她的團隊估計，扣除商品與住房之外的物價上漲速度仍快，足以讓通膨維持在2.4%的水準，因此，「進一步降息餘地有限，以避免政策立場過度寬鬆」。

今年擁有貨幣政策投票權的古斯比則在芝加哥聯準銀行農業會議上表示，美國「正進入一波新的關稅宣布潮」，導致企業因不確定性暫停投資決策。

他說，企業態度謹慎、可能重回那種「先把筆放下」的觀望狀態，等待政策明朗。美國總統川普近日對重型卡車、木材等產品加徵關稅，影響其轄區內製造業。

古斯比還指出，當前「招聘少、裁員少」的勞動市場環境並不常見。他擔心服務通膨上升，並認為物價壓力上行可能比與關稅相關的一次性傳導更持久。

他也提到，如果因政府關門導致即將公布的就業、通膨及其他經濟數據中斷，央行官員將尋找替代數據以供10月16日至17日的政策會議參考。他對無法取得官方統計數據表示憂心。

同日，波士頓聯準銀行總裁柯林斯稱2025年可能進一步降息，但須警惕通膨；副主席傑佛森則指出，就業與通膨分別面臨下行與上行風險。