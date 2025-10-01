快訊

白宮宣布美政府將關門！恐掀75萬人休假潮 每天燒掉122億

不當管教誰說了算？幼教師：無差別投訴澆熄熱情

獨／流感疫苗今開打…家長好怕這廠牌 校方心累標註4個字

聯準會官員：進一步降息應謹而慎之 通膨仍是心腹大患

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國達拉斯聯邦銀行總裁蘿根周二表示，勞動市場恐需進一步走弱，聯準會才能達成2%的通膨目標。她對進一步降息的態度謹慎。路透
美國達拉斯聯邦銀行總裁蘿根周二表示，勞動市場恐需進一步走弱，聯準會才能達成2%的通膨目標。她對進一步降息的態度謹慎。路透

美國達拉斯聯邦銀行總裁蘿根周二表示，勞動市場恐需進一步走弱，聯準會才能達成2%的通膨目標，她指出，即使不考慮新進口關稅的影響，物價仍在快速上漲。蘿根對進一步降息的態度謹慎，對經濟前景偏樂觀，但對持續的通膨風險上持鷹派立場。同日，芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比則對潛在的政府關門可能導致關鍵經濟數據中斷，表達擔憂。

明年將擁有聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權的蘿根，在達拉斯聯邦準備銀行的一場活動中指出，當前的貨幣政策對經濟的限制性有限，因消費需求「具韌性」、資產價值居高不下、市場情緒似在回升。

她說：「很可能需要勞動市場進一步適度疲軟，才能恢復物價穩定。」她補充表示，對進一步降息持審慎態度，FOMC必須信守2%通膨目標的承諾。

蘿根說，外界高度關注進口關稅對物價的影響，但她的團隊估計，扣除商品與住房之外的物價上漲速度仍快，足以讓通膨維持在2.4%的水準，因此，「進一步降息餘地有限，以避免政策立場過度寬鬆」。

今年擁有貨幣政策投票權的古斯比則在芝加哥聯準銀行農業會議上表示，美國「正進入一波新的關稅宣布潮」，導致企業因不確定性暫停投資決策。

他說，企業態度謹慎、可能重回那種「先把筆放下」的觀望狀態，等待政策明朗。美國總統川普近日對重型卡車、木材等產品加徵關稅，影響其轄區內製造業。

古斯比還指出，當前「招聘少、裁員少」的勞動市場環境並不常見。他擔心服務通膨上升，並認為物價壓力上行可能比與關稅相關的一次性傳導更持久。

他也提到，如果因政府關門導致即將公布的就業、通膨及其他經濟數據中斷，央行官員將尋找替代數據以供10月16日至17日的政策會議參考。他對無法取得官方統計數據表示憂心。

同日，波士頓聯準銀行總裁柯林斯稱2025年可能進一步降息，但須警惕通膨；副主席傑佛森則指出，就業與通膨分別面臨下行與上行風險。

通膨 美國

延伸閱讀

通膨疑慮升高 美國9月消費者信心降至五個月最低

台幣第3季貶5.67角 走勢先貶後升 9月單月漲1.36角 終止連二黑

美聯邦政府關門機率大增 就業、通膨等數據可能延後公布

美元利變險宣告利率拉高 台壽、合庫、遠雄4.35%居冠

相關新聞

聯準會官員：進一步降息應謹而慎之 通膨仍是心腹大患

美國達拉斯聯邦銀行總裁蘿根周二表示，勞動市場恐需進一步走弱，聯準會才能達成2%的通膨目標，她指出，即使不考慮新進口關稅的...

Nike財報／跑鞋銷售旺…批發業務改善、營收優於預期 股價盤後漲4.5%

全球最大運動用品公司Nike上季銷售大有改善，凸顯出該公司推動以跑步、籃球等特定運動項目為重點，重新調整業務，要讓營運好...

油價跌逾1%…OPEC+傳11月增產幅度提高兩到三倍 金價續創新高

國際油價周二（9月30日）收低，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）傳出計劃11月大幅提高石油產量，增幅高達10月增產幅度...

輝達股價又創新高！市值突破4.5兆美元 分析師喊還有上漲35%空間

輝達（Nvidia）股價周二（9月30日）再創新高，上漲近3%，公司市值突破4.5兆美元。花旗與投資銀行KeyBanc同...

不畏美國政府停擺 美股在AI題材力挺下創15年來最佳9月表現

美國股市三大指數周二收高，季線和月線均上漲，儘管有美國政府停擺和消費者信心下降的疑慮，美股仍在半導體股的激勵下上漲，醫藥...

巴菲特出手了！波克夏傳砸100億美元收購OxyChem 創三年來最大交易

華爾街日報報導，「股神」巴菲特旗下的波克夏（Berkshire Hathaway）正在洽談以大約100億美元的價格收購西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。