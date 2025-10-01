Nike財報／跑鞋銷售旺…批發業務改善、營收優於預期 股價盤後漲4.5%

全球最大運動用品公司Nike上季銷售大有改善，凸顯出該公司推動以跑步、籃球等特定運動項目為重點，重新調整業務，要讓營運好轉的努力開始展現成效。

Nike周二（9月30日）公布的財報顯示，上季不計匯率變動的營收減少1%，減幅較投資人預期小。原本一直是弱點的批發和跑步鞋業務，幫助推動公司營收達到117億美元，優於華爾街預期的110億美元。

展望本季，Nike預期營收仍會以個低位數幅度下滑，這與市場預期一致。

Nike股價在周二盤後因財報利多，一度上漲近5%，後來漲幅略縮小到約4.5%。今年以來截至周二收盤，Nike股價已下跌7.8%。

執行長希爾（Elliott Hill）致力於透過清理舊庫存並重組公司架構，來重設Nike營運方向。先前的管理團隊過度退出與長期批發夥伴的合作關係，並且太專注休閒鞋款而忽視了跑鞋等著重運動表現的產品。希爾的銷售復興計畫，重點就放在重新聚焦於運動，並重建與零售商的關係。

Nike的跑步類產品業務，曾面臨來自On和Hoka等品牌的激烈競爭，目前看來似乎正在復甦。希爾表示，公司已重新設計旗下Vomero、Structure和Pegasus三大跑鞋系列，使得跑鞋類產品上季銷售增長超過20%。

與零售商的關係方面，Nike六年來首次重返亞馬遜（Amazon）平台，運動鞋也重新成為Foot Locker門市的核心產品。在上季，批發給零售商所帶進的營收成長了5%，不計匯率變動達到68億美元，超出分析師平均預期。

希爾對跑鞋與批發業務的進展感到樂觀，但表示不會就此一帆風順，還有許多地方需要繼續改進。

美國的關稅措施以及消費者可支配支出的疑慮，也對希爾的營運改善計畫造成壓力。Nike已調漲部分商品價格，並預期關稅將帶來15億美元額外成本，高於先前預估的10億美元；毛利率因而受到影響。

GlobalData總經理薩德斯說：「Nike營運能有部分改善，主要得益於它與零售合作夥伴的關係更加緊密。」「由於競爭同業在零售端建立了密切關係，Nike若要實現銷售上的成功，還有很多工作要做。」