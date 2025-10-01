油價跌逾1%…OPEC+傳11月增產幅度提高兩到三倍 金價續創新高

國際油價周二（9月30日）收低，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）傳出計劃11月大幅提高石油產量，增幅高達10月增產幅度的兩倍到三倍，投資人擔心供應過剩；金價持穩在紀錄高點附近，受美國政府停擺危機和不佳的就業數據影響。

油價下跌超過1%

周二到期的布蘭特原油11月期貨結算價下跌95美分，跌幅1.4%，報每桶67.02美元。交易更為活絡的12月合約結算價報66.03美元，跌幅1.58%。

美國西德州原油11月期貨結算價報每桶62.37美元，下跌1.08美元，跌幅為1.7%。

周一，兩大指標均收低超過 3%，為8月1日以來最大單日跌幅。

路透報導，三位知悉會談情況的消息人士表示，隨著沙烏地阿拉伯努力奪回市占，在下周日的會議上，OPEC+可能會加快11月增產速度，10月增產幅度為13.7萬桶/日。其中兩人表示，OPEC+八個成員國可能同意在11月將產量提高每日27.4萬至41.1萬桶，即比10月增幅高出兩到三倍。

周二稍早，彭博資訊報導，OPEC+正在考慮每日50萬桶的增產幅度。OPEC在社群平台X貼文表示，這些說法完全不準確且具有誤導性。

StoneX分析師Alex Hodes表示：「OPEC+的策略可能會大幅壓縮高成本美國頁岩油生產商的利潤，可能迫使他們縮減已維持在創紀錄水準的產量。」

伊拉克石油部表示，庫德地區通往土耳其的原油管道於上周六通油，為兩年半以來首次，此前各方達成了一項臨時協議打破僵局。

美國能源資訊局（EIA）周二公布的數據顯示，美國7月原油產量升至每日1,364萬桶，創下單月新高，較6月創下的歷史紀錄高出每日10.9萬桶。

金價維持在紀錄高點附近

現貨黃金價格周二上漲0.66%，報每英兩3,858.96美元，從北美時段稍早的跌勢中反彈。亞洲交易時段，金價一度創下3,871.45美元的紀錄新高。

12月交割的美國黃金期貨收高0.5%，結算價報3,873.20美元。

獨立金屬交易商Tai Wong表示：「黃金再次展現出非凡的韌性，在美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）報告不盡人意之後毫不費力地收復稍早的失地，這不會阻礙一個月後再次降息。」

他還表示：「迫在眉睫的美國政府部分停擺增加了不確定性，也加劇了買入黃金的呼聲。」

根據芝商所FedWatch工具，交易人士目前認為聯準會在10月會議上降息的可能性為97%。

9月迄今為止，黃金已上漲11.5%，有望創下2011年8月以來的最大月線漲幅。本季度勢將上漲16.4%。

現貨白銀下跌1.1%，至每英兩46.42美元，但本月迄今已攀升17%。白金下跌2.7%，至1,576.75美元；鈀金下跌1.5%，至1,249.37美元。