輝達股價又創新高！市值突破4.5兆美元 分析師喊還有上漲35%空間

輝達（Nvidia）股價周二（9月30日）再創新高，上漲近3%，公司市值突破4.5兆美元。花旗與投資銀行KeyBanc同日調高輝達目標價， 看準輝一步步敲定相關交易，鞏固自身在AI浪潮中的核心地位。

輝達股價30日收盤勁揚2.6%，報每股186.58美元，今年來累計上漲約39%，帶動整體市值攀漲至4.53兆美元。

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI上周表示，輝達將對OpenAI投資高達1,000億美元並入股，並將建造價值數千億美元、內部搭載輝達繪圖處理器（GPU）的資料中心。隨後，OpenAI宣布將與甲骨文（Oracle）合作建設五座大型新資料中心，預期配備數十萬顆GPU。這些業者表示，整個「Stargate」專案總成本將達5,000億美元。

其實不只 OpenAI，Meta、Google 等公司也在大幅增加基礎設施支出。輝達支持的雲端服務商CoreWeave周二表示，已達成協議，將向Meta提供價值142億美元的AI基礎設施服務。

輝達執行長黃仁勳表示，在新建AI資料中心的支出中，約70%用於輝達產品。

花旗分析師周二將輝達目標價從每股200美元上調至210美元，理由是在OpenAI做出相關宣布後，AI基礎設施支出預測數字上升。

花旗分析師馬里克（Atif Malik）在報告中表示：「我們認為OpenAI主動找上輝達協助，是因為輝達擁有非常具吸引力的產品，而使用者人數與每位用戶的運算需求正快速成長。」

投資銀行KeyBanc同日將輝達目標價從230美元上調至250美元，並給予「加碼」評級，理由是輝達積極拓展在CoWoS方面的技術，而且在GB伺服器機櫃製造上的良率有所提升，已突破85%，這些都有助提升滿足激增的AI需求。最新的目標價代表輝達股價還有約35%的上漲空間。

不只花旗、KeyBanc看多輝達。巴克萊（Barclays）上周將輝達目標價上調至240美元，並表示AI基礎設施支出預期將激增2兆美元；瑞穗證券（Mizuho）則重申輝達的評級「優於大盤」（Outperform）、目標價205 美元，理由同樣是輝達1,000億美元對OpenAI股權投資帶來利多。