台積電ADR大漲2.2% 較台北交易溢價超過30%
台積電ADR周二（30日）大漲2.2%，收在279.29美元，較台北交易溢價超過30.4%。
美國股市三大指數周二收高，季線和月線均上漲，儘管有美國政府停擺和消費者信心下降的疑慮，美股仍在半導體股的激勵下上漲，醫藥股上漲也提振了大盤。
道瓊工業指數上漲81.82點，漲幅0.2%，至46,397.89點，創下收盤新高。標普500指數漲27.25點，漲幅0.4%，報6,688.46點；那斯達克綜合指數漲68.86點，漲幅0.3%，報22,660.01點。
費城半導體指數漲0.8%，也創下收盤新高，輝達（NVIDIA）大漲2.6%。
台灣加權股價指數周二上漲240.22點收在25,820.54點。台積電（2330）漲0.4%收在1,305.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 168.92 -0.36 164.00 3.00
中華電 CHT 132.88 -0.09 133.50 -0.46
台積電 TSM 1,701.66 +2.22 1,305.00 30.40
聯電 UMC 46.18 -0.13 45.55 1.39
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
