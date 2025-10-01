不畏美國政府停擺 美股在AI題材力挺下創15年來最佳9月表現

美國股市三大指數周二收高，季線和月線均上漲，儘管有美國政府停擺和消費者信心下降的疑慮，美股仍在半導體股的激勵下上漲，醫藥股上漲也提振了大盤。

道瓊工業指數上漲81.82點，漲幅0.2%，至46,397.89點，創下收盤新高。標普500指數漲27.25點，漲幅0.4%，報6,688.46點；那斯達克綜合指數漲68.86點，漲幅0.3%，報22,660.01點。

費城半導體指數漲0.8%，也創下收盤新高，輝達（NVIDIA）漲2.6%，台積電ADR漲2.2%。

美國總統川普公布了一個供美國人購買藥品的網站後，美股開始反彈。川普表示，輝瑞公司(Pfizer)將在這網站上提供其部分藥品，並將以更低的價格向美國市場推出新藥。輝瑞表示，作為回報，只要該公司投資國內製藥業，就可獲得為期三年的國家安全相關關稅豁免。川普還表示，美國政府正在與其他公司合作，包括禮來公司(Eli Lilly)，以達成「類似的協議」。

受此消息提振，醫藥股跳漲，輝瑞大漲6.8%，禮來大漲5%，嬌生上漲2.1%。

在此之前，美股因政府停擺的迫近威脅而受壓，聯邦機構將於周三凌晨12:01部分關閉。另外，經濟研究聯合會（Conference Board）9月消費者信心指數降幅超過預期。

不過，多數投資人美國政府停擺不會對市場產生太大影響，他們指出，在以往的資金僵局期間，股市通常表現良好。

政府停擺會主要經濟數據延後發布。但聯準會（Fed）仍能取得報告和民營部門數據，多數投資人預計，無論政府是否恢復運轉，Fed都會在下一次會議上降息。

富國銀行投資研究所(Wells Fargo Investment Institute)全球股票和實物資產主管薩馬納表示，他預計在穩健的經濟和強勁的企業財報支撐下，美股在未來幾個月會繼續攀升。他說：「如果把眼光放遠一些，就真的很難找到看跌的理由。」

但花旗提醒，政府停擺時長值得關注，因為關門時間越長，股市通常會走弱，而美債會上漲。

受益於對人工智慧（AI）和降息的樂觀預期，標普500指數本月上漲3.5%，創下15年來最佳的9月表現。標普 500 指數、那斯達克綜合指數和道瓊工業指數均連續二季上漲（各漲7.8%、11.2%、5.2%）。標普指數和道指月線（1.9%）連續連五月上漲，那指（本月漲5.6%）連續六個月上漲。

市場也注意幾位Fed官員的表態。芝加哥聯邦準備銀行總裁Goolsbee表示，最新一輪關稅可能正在導致轄區內的企業再次暫停決策；波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯則表示，鑒於勞動市場走弱，今年可能需要進一步降息；Fed副主席傑佛森警告，Fed面臨勞動市場疲軟和通膨壓力上升的雙重風險，使貨幣政策前景變得複雜。

在標普 500 指數的 11 大類股中，醫療股上漲2.45%。航空公司因政府停擺威脅而領跌。西南航空跌 2.6%，美國聯合航空公司跌 2.2%。

為應對停擺，美國運輸部表示，如果政府資金在午夜耗盡，聯邦航空管理局的11,000多名員工（約占其員工總數的四分之一）將被被迫無薪休假，而13,000多名空中交通管制員將被要求繼續無薪工作，直到停擺結束。