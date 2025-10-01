巴菲特出手了！波克夏傳砸100億美元收購OxyChem 創三年來最大交易

華爾街日報報導，「股神」巴菲特旗下的波克夏（Berkshire Hathaway）正在洽談以大約100億美元的價格收購西方石油的化工業務OxyChem。

根據報導，雙方可能數日內達成這筆協議。彭博彙編數據顯示，如果順利成交，這將是波克夏自2022年以137億美元收購保險公司Alleghany以來的最大一筆併購交易。

目前波克夏帳上的現金高達創紀錄的逾3,440億美元。

現年95歲的巴菲特，計劃在2025年底卸下波克夏執行長但留任董事長，執行長職位將交棒給欽定接班人亞伯 （Greg Abel） ，後者曾任波克夏能源公司CEO，擁有深厚的能源產業背景。

消息傳出並未提振西方石油股價，周二收跌1.8%至47.25美元，盤後小漲0.6%。波克夏則在收漲0.7%至502.74美元，盤後小跌0.3%。

總部位於奧馬哈的波克夏，目前持有西方石油約28.2%股權，市值約130億美元。巴菲特早在2019年便出手協助西方石油收購Anadarko Petroleum，投入100億美元換取優先股與認購股權。他在2022年初閱讀西方石油財報會議紀要後，開始在市場上買進普通股，並利用新冠疫情造成的市場劇烈波動，以相對便宜的價格大量吸納。但他曾表示，不會完全收購這家由傳奇石油大亨哈默（Armand Hammer） 創立的公司。

在多年鮮有大額併購、並逐步減持包括蘋果（Apple）在內的重倉股之後，95歲高齡的巴菲特似乎重啟攻勢，近幾個月已對聯合健康押注16億美元。

獲波克夏投資的西方石油自去年初以來已宣布近40億美元的資產出售，以降低債務。該公司去年以108億美元收購了規模較小的競爭對手CrownRock；目前除支付2%的股息外，也積極投資碳捕捉業務。