快訊

狂搖影片曝光！菲律賓宿霧外海深夜強震至少22死 居民倉皇逃生

公費流感、新冠疫苗今開打 光復居民、救災者優先

巴菲特出手了！波克夏傳砸100億美元收購OxyChem 創三年來最大交易

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巴菲特旗下投資公司波克夏正洽談以大約100億美元的價格收購西方石油的化工業務OxyChem。圖中是巴菲特在2025年5月3日波克夏股東會上發言，透過螢幕播放。路透
巴菲特旗下投資公司波克夏正洽談以大約100億美元的價格收購西方石油的化工業務OxyChem。圖中是巴菲特在2025年5月3日波克夏股東會上發言，透過螢幕播放。路透

華爾街日報報導，「股神」巴菲特旗下的波克夏（Berkshire Hathaway）正在洽談以大約100億美元的價格收購西方石油的化工業務OxyChem。

根據報導，雙方可能數日內達成這筆協議。彭博彙編數據顯示，如果順利成交，這將是波克夏自2022年以137億美元收購保險公司Alleghany以來的最大一筆併購交易。

目前波克夏帳上的現金高達創紀錄的逾3,440億美元。

現年95歲的巴菲特，計劃在2025年底卸下波克夏執行長但留任董事長，執行長職位將交棒給欽定接班人亞伯 （Greg Abel） ，後者曾任波克夏能源公司CEO，擁有深厚的能源產業背景。

消息傳出並未提振西方石油股價，周二收跌1.8%至47.25美元，盤後小漲0.6%。波克夏則在收漲0.7%至502.74美元，盤後小跌0.3%。

總部位於奧馬哈的波克夏，目前持有西方石油約28.2%股權，市值約130億美元。巴菲特早在2019年便出手協助西方石油收購Anadarko Petroleum，投入100億美元換取優先股與認購股權。他在2022年初閱讀西方石油財報會議紀要後，開始在市場上買進普通股，並利用新冠疫情造成的市場劇烈波動，以相對便宜的價格大量吸納。但他曾表示，不會完全收購這家由傳奇石油大亨哈默（Armand Hammer） 創立的公司。

在多年鮮有大額併購、並逐步減持包括蘋果（Apple）在內的重倉股之後，95歲高齡的巴菲特似乎重啟攻勢，近幾個月已對聯合健康押注16億美元。

獲波克夏投資的西方石油自去年初以來已宣布近40億美元的資產出售，以降低債務。該公司去年以108億美元收購了規模較小的競爭對手CrownRock；目前除支付2%的股息外，也積極投資碳捕捉業務。

波克夏 巴菲特

延伸閱讀

技術分析大師的心理操盤術 拆解李佛摩、巴菲特等投資大師常勝心法

股市準備要大崩…前兆明顯出現？ 巴菲特指標衝上217％

身價暴衝至2.9兆元？這位「台灣女婿」有望躍居全球前20大富豪

股神巴菲特最愛、倒杯不灑的冰淇淋回來了！Dairy Queen插旗台北101

相關新聞

油價跌逾1%…OPEC+傳11月增產幅度提高兩到三倍 金價續創新高

國際油價周二（9月30日）收低，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）傳出計劃11月大幅提高石油產量，增幅高達10月增產幅度...

輝達股價又創新高！市值突破4.5兆美元 分析師喊還有上漲35%空間

輝達（Nvidia）股價周二（9月30日）再創新高，上漲近3%，公司市值突破4.5兆美元。花旗與投資銀行KeyBanc同...

不畏美國政府停擺 美股在AI題材力挺下創15年來最佳9月表現

美國股市三大指數周二收高，季線和月線均上漲，儘管有美國政府停擺和消費者信心下降的疑慮，美股仍在半導體股的激勵下上漲，醫藥...

巴菲特出手了！波克夏傳砸100億美元收購OxyChem 創三年來最大交易

華爾街日報報導，「股神」巴菲特旗下的波克夏（Berkshire Hathaway）正在洽談以大約100億美元的價格收購西...

金價明年衝4,200美元

美國政府關門機率大增，被視為避險資產的黃金，9月30日再刷新高，可望在9月寫下五年來的最佳單月表現。瑞銀喊出，金價將在明...

日銀擬減購超長債 加劇跌勢

日本銀行（央行）將在本季（10月到12月）縮減超長期債券的購買規模，此舉可能加劇該國長債的跌勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。