LG電子尋求印度子公司IPO 最高估值逾2600億
韓國樂金電子（LG電子）尋求為印度子公司LG Electronics India辦理首次公開募股（IPO），最高估值達7740億盧比（約新台幣2631億元），有望成為印度今年最大規模上市案之一。
路透社報導，今天公布的申報文件顯示，LGElectronics India的股票發行價格區間訂在每股1080至1140盧比，自10月7日開始為期3天的公開申購，規模較大的關鍵投資人（anchor investor）可率先於前一天申購。
這次IPO若以最高發行價格估算，將為LG電子籌資多達1160億盧比；LG Electronics India在這次IPO不會發行新股。
LG電子去年12月為印度子公司提交IPO申請後，原訂今年5月掛牌，後來因市場波動延後上市時程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言