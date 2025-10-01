LG電子尋求印度子公司IPO 最高估值逾2600億

快訊

中央社／ 首爾1日綜合外電報導

韓國樂金電子（LG電子）尋求為印度子公司LG Electronics India辦理首次公開募股（IPO），最高估值達7740億盧比（約新台幣2631億元），有望成為印度今年最大規模上市案之一。

路透社報導，今天公布的申報文件顯示，LGElectronics India的股票發行價格區間訂在每股1080至1140盧比，自10月7日開始為期3天的公開申購，規模較大的關鍵投資人（anchor investor）可率先於前一天申購。

這次IPO若以最高發行價格估算，將為LG電子籌資多達1160億盧比；LG Electronics India在這次IPO不會發行新股。

LG電子去年12月為印度子公司提交IPO申請後，原訂今年5月掛牌，後來因市場波動延後上市時程。

