美政府停擺非新鮮事 這回經濟就業影響可能更甚以往

美國兩黨如果無法在今天期限內達成撥款協議，政府將再度停擺，雖然不是新鮮事，影響也很有限，但川普放話裁撤部分因此「被迫休假」的聯邦雇員。專家評估，這可能對就業情勢產生更長遠的影響，也為經濟投入不確定性。

如果美國總統川普說到做到，巴克萊銀行（Barclays）公共政策高級分析師麥克林（MichaelMcLean）於客戶報告中表示，這將明顯背離過去慣例，並可能為政府關門的經濟影響注入新的不確定性，「而原本我們預期政府停擺的經濟影響將微乎其微」。

美國財經媒體CNBC昨天報導，事實上，過去政府停擺除了傷到外界公認須對此負責的政黨外，幾乎沒有留下任何影響。

市場雖偶爾會出現拋售，但隨後會迅速反彈。就經濟成長而言，多數經濟學家評估的影響是國內生產毛額（GDP）一週減少約0.1個百分點。但對規模30兆美元（約新台幣914兆元）的美國經濟來說，影響有限。

美國銀行（Bank of America）也指出，短期經濟損失通常能在後續季度彌補。

勞動市場方面，CNBC報導，目前勞動市場已經岌岌可危。尤其是華盛頓特區，也就是大量聯邦政府僱員的居住地，今年稍早已因政府效率部大刀闊斧裁員而受打擊。

政府停擺代表「非必要」員工將被迫休假，但過去一旦僵局化解，他們總會回到崗位。然而，川普在28日接受國家廣播公司新聞網（NBC）訪問時表示，「我們將永久地裁掉很多……我們能夠裁掉的人」。

如果政府停擺持續很長一段的時間，可能導致關鍵經濟數據延後發布，牽動需要領社會福利者之外，甚至可能影響聯邦準備理事會（Fed）決策。

美國勞工部上週表示，旗下勞工統計局（Bureau ofLabor Statistics，也就是負責發布就業數據等多份重要經濟報告的單位）將在政府停擺期間關閉。數據發布可能因此延誤，品質也可能下降。

對於領取社會安全生活補助金（Social Security）的民眾來說，消費者物價指數（CPI）這類通膨數據延遲發布，可能影響生活費調整。

美國銀行利率策略主管卡巴納（Mark Cabana）說，美國政府可能走向關門，但預期經濟影響有限。此外，政府停擺將暫停經濟數據發布，如果政府持續停擺，聯準會將不得不依賴私人數據來制定政策。

美國金融公司Nerdwallet高級經濟學家倫特（Elizabeth Renter）同意大多數華爾街的分析，認為最終影響應該「相對溫和」，但也指出政府關門可能會對勞動市場造成衝擊。

她說，「最直接、最嚴重的影響是被迫休假的聯邦僱員和承包商」，當家庭被迫失去收入，即使只有一週，也會嚴重打擊家庭財務穩定。