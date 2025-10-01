日銀擬減購超長債 加劇跌勢
日本銀行（央行）將在本季（10月到12月）縮減超長期債券的購買規模，此舉可能加劇該國長債的跌勢。
根據9月30日發布的聲明，日銀第4季每月將購買3,450億日圓（約23億美元）的10到25年期債券，低於7至9月期間的購買金額4,050億日圓。25年期以上債券的購買規模則將維持在1,500億日圓不變。
日本10年期以上債券的跌勢近期加劇，今年迄今，這些債券的價格已重挫9%，是所有期限債券跌幅的兩倍多。超長債受創尤深，主要因素包括通膨僵固、壽險公司的需求減弱，以及政治動盪加深了擴大財政支出的疑慮。
三井住友信託資產管理公司資深策略師稻留克俊表示，「這次的減購規模略高於我的預期」，對債市而言可能是個利空。但市場最初反應平淡，10年期公債期貨在30日晚間交易時段大致持平。
安盛投資管理公司資深固定收益策略師木村龍太郎（音譯）說，日銀維持25年期以上債券的購買規模不變，「有利於促進超長期日本公債市場的穩定」。他並表示，投資人會將此訊息解讀為，央行正在小心避免超長期日本公債再度陷入不穩定的風險，不致重蹈5月的覆轍。
