日銀擬減購超長債 加劇跌勢

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

日本銀行（央行）將在本季（10月到12月）縮減超長期債券的購買規模，此舉可能加劇該國長債的跌勢。

根據9月30日發布的聲明，日銀第4季每月將購買3,450億日圓（約23億美元）的10到25年期債券，低於7至9月期間的購買金額4,050億日圓。25年期以上債券的購買規模則將維持在1,500億日圓不變。

日本10年期以上債券的跌勢近期加劇，今年迄今，這些債券的價格已重挫9%，是所有期限債券跌幅的兩倍多。超長債受創尤深，主要因素包括通膨僵固、壽險公司的需求減弱，以及政治動盪加深了擴大財政支出的疑慮。

三井住友信託資產管理公司資深策略師稻留克俊表示，「這次的減購規模略高於我的預期」，對債市而言可能是個利空。但市場最初反應平淡，10年期公債期貨在30日晚間交易時段大致持平。

安盛投資管理公司資深固定收益策略師木村龍太郎（音譯）說，日銀維持25年期以上債券的購買規模不變，「有利於促進超長期日本公債市場的穩定」。他並表示，投資人會將此訊息解讀為，央行正在小心避免超長期日本公債再度陷入不穩定的風險，不致重蹈5月的覆轍。

相關新聞

金價明年衝4,200美元

美國政府關門機率大增，被視為避險資產的黃金，9月30日再刷新高，可望在9月寫下五年來的最佳單月表現。瑞銀喊出，金價將在明...

AI 新創Anthropic推出最強編碼模型 能夠自行編寫程式碼長達30小時

亞馬遜支持的AI新創公司Anthropic宣布推出新模型Claude Sonnet 4.5，號稱「世界上最好的程式編碼模...

美媒：OpenAI上半年營收43億美元 較去年全年增16%

美國科技業消息網站The Information報導，據聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI提供給股東的財報，其今...

OpenAI擴大搶攻電商 ChatGPT開放直接購物功能

OpenAI的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT將有新功能，用戶可以透過ChatGPT直接採買商品。

劍指TikTok？OpenAI擬推短影音App 讓用戶體會生成影片

外媒報導，OpenAI準備推出一款由生成式影片AI模型Sora 2驅動的獨立社群應用軟體（App），與TikTok極為類...

