美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

金價明年衝4,200美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國政府關門機率大增，被視為避險資產的黃金，9月30日再刷新高，可望在9月寫下五年來的最佳單月表現。瑞銀喊出，金價將在明年中飆上4,200美元。

現貨金價30日盤中一度大漲1%至每英兩3,871.72美元，締造歷史紀錄。國際央行購金，加上聯準會（Fed）恢復降息，促使金價迭創新高，9月迄今急拉10.4%，預料將創2020年7月以來的最大單月漲幅；黃金今年來噴高47%，也有望寫1979年來最大年度升幅。

金價飆不停，原因之一是外界憂慮美國政府最快可能在10月1日停擺，恐怕會影響經濟數據發布。Swissquote分析師德卡薩說，政府關門的風險有利黃金，因為這意味不確定性，而經濟數據延後出爐，也會讓Fed沒有明確數據可以參照。

另外，全球兩大黃金生產商巴里克礦業（Barrick Mining）和紐蒙特（Newmont），均在29日宣布人事異動。

巴里克執行長布里斯托突然請辭；紐蒙特掌門帕默則一如預期，定於年底卸任。

高盛和德意志銀行均預測，金價漲勢將持續。瑞銀30日報告寫道，估計在多頭情境下，明年中黃金將升至每英兩4,200美元。

白銀和白金30日回檔，兩者今年來價格分別衝高63%、76%，主要是多年的供給短缺，導致市況持續吃緊。

而借入白銀、白金、鈀金的放空成本，也飆至遠高於正常水位，讓外界憂慮倫敦庫存漸減。資金湧入這類貴金屬ETF，也加劇稀缺情況。

金價 美國

