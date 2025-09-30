聽新聞
美股早盤／政府關門迫在眉睫使股價承壓 CoreWeave再拿大單股價飆
美國政府關門風險迫在眉睫，美股三大指數30日下跌，道瓊工業指數略低於平盤。儘管近期美股出現回檔，9月整體表現看來仍將異常強勁。
標普500指數跌0.1%，那斯達克綜合指數挫0.3%。費城半導體指數漲0.4%、台積電ADR揚升1%，輝達漲1.2%。
美國眾院議長強生30日說，他對能在午夜前避免政府關門持「懷疑」態度。美國勞工部周一（29日）表示，若聯邦政府關門，原定周五（10月3日）發布的9月非農就業報告將不會公布。
儘管政府停擺通常不會大幅牽動市場，但這次情況可能不同，因投資人已對就業市場放緩、停滯性通膨風險，以及美股高估值心存疑慮。此外，停擺還可能促使信評機構重新檢視美國信用狀況，此前穆迪（Moody’s）已在5月調降美國評等。
Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli預期，若政府關門持續時間過長，將對市場情緒造成壓力，因這將使經濟數據延後公布。一般政府關門不會超過兩周。
美股在9月最後一個交易日前，持續徘徊在歷史高點附近。標普500指數過去五年9月平均下跌4.2%，但本月迄今已上漲逾3%。道瓊工業指數9月來上漲1.7%；那指9月漲幅更達約5.3%。
個股方面，CoreWeave 30日宣布與Meta達成協議，提供後者價值142億美元的AI算力，早盤股價飆升近15%。
