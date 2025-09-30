快訊

不只去高雄！TWICE宣布台北大巨蛋開唱 日期出爐在這天

阿嬤逼讓北捷優先席遭踹飛 網再爆「中研院黑歷史」：渾號白髮魔女

台股劍指27000大關的捷報？ 台積電鉅額交易驚見1430元天價

美媒：OpenAI上半年營收43億美元 較去年全年增16%

中央社／ 舊金山29日綜合外電報導
據聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI提供給股東的財報，其今年上半年營收達約43億美元（約新台幣1312億元），較去年全年成長約16%。 路透社
據聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI提供給股東的財報，其今年上半年營收達約43億美元（約新台幣1312億元），較去年全年成長約16%。 路透社

美國科技業消息網站The Information報導，據聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI提供給股東的財報，其今年上半年營收達約43億美元（約新台幣1312億元），較去年全年成長約16%。

報導還說，OpenAI今年上半年淨現金流出25億美元（約新台幣763億元），大部分歸咎於研發人工智慧（AI）的成本及為了維持ChatGPT運作。

路透社尚無法確認報導的真實性。OpenAI也尚未回覆路透社的置評請求。

The Information報導，今年上半年OpenAI在研發部分支出達67億美元（約新台幣2044億元），截至上半年結束時其持有的現金和證券價值約175億美元（約新台幣5338億元）。

報導又說，OpenAI看來可達成其設定的全年營收目標130億美元，以及現金消耗目標85億美元。

路透社8月報導，OpenAI正在就出售股票一事進行初步洽商，可讓其員工有變現機會，且很可能令OpenAI估值達到約5000億美元（約新台幣15兆2500億元）。

OpenAI 台幣 路透

延伸閱讀

MLB／道奇牛棚頻炸裂誰來救？美媒點名佐佐木朗希將成關鍵武器

OpenAI擴大搶攻電商 ChatGPT開放直接購物功能

劍指TikTok？OpenAI擬推短影音App 讓用戶體會生成影片

高檔震盪行情誰受惠？外資喊價12檔潛力股！法人調升評等、目標價

相關新聞

美媒：OpenAI上半年營收43億美元 較去年全年增16%

美國科技業消息網站The Information報導，據聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI提供給股東的財報，其今...

OpenAI擴大搶攻電商 ChatGPT開放直接購物功能

OpenAI的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT將有新功能，用戶可以透過ChatGPT直接採買商品。

劍指TikTok？OpenAI擬推短影音App 讓用戶體會生成影片

外媒報導，OpenAI準備推出一款由生成式影片AI模型Sora 2驅動的獨立社群應用軟體（App），與TikTok極為類...

折疊iPhone要來了？韓媒：三星主管證實將為「北美客戶」生產折疊面板

南韓新聞媒體Chosun Biz報導，三星顯示器公司總裁李清（Lee Cheong，音譯）日前證實，這家亞洲科技公司將為...

黃仁勳如何搖身一變化身主權AI超級推銷員？

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近來化身政商舞台明星，從歐洲、中東到亞洲複製同一模式：透過投資和在地企業結盟，拉攏各國政...

規劃737 MAX接班者 傳波音押寶研發新機挽頹勢

知情人士透露，波音（Boeing）正規劃一款新的單通道窄體客機以接替737 MAX。波音盼藉這項新布局，彌補因一連串安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。