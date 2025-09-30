美媒：OpenAI上半年營收43億美元 較去年全年增16%
美國科技業消息網站The Information報導，據聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI提供給股東的財報，其今年上半年營收達約43億美元（約新台幣1312億元），較去年全年成長約16%。
報導還說，OpenAI今年上半年淨現金流出25億美元（約新台幣763億元），大部分歸咎於研發人工智慧（AI）的成本及為了維持ChatGPT運作。
路透社尚無法確認報導的真實性。OpenAI也尚未回覆路透社的置評請求。
The Information報導，今年上半年OpenAI在研發部分支出達67億美元（約新台幣2044億元），截至上半年結束時其持有的現金和證券價值約175億美元（約新台幣5338億元）。
報導又說，OpenAI看來可達成其設定的全年營收目標130億美元，以及現金消耗目標85億美元。
路透社8月報導，OpenAI正在就出售股票一事進行初步洽商，可讓其員工有變現機會，且很可能令OpenAI估值達到約5000億美元（約新台幣15兆2500億元）。
