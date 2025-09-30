美國政府再面臨關門危險 亞股有漲有跌

快訊

中央社／ 香港30日綜合外電報導

美國政府再度面臨關門危險，導致重要經濟數據的發布可能受影響，投資人因此採取謹慎態度，但另方面也看好美國聯邦準備理事會（Fed）再調降利率，亞洲股市今天應聲走勢分歧。

法新社報導，聯準會本月已進行去年12月以來首次降息，而近期所發布連串備受關注的美國經濟指標，令投資人更看好今年還會再降息2次。

本週預定有多項美國勞動市場數據公布，包括新增職缺、民間新雇人數及9月非農業就業人口。分析師預測，數據將顯示勞動市場持續降溫，讓聯準會官員有餘裕再放寬貨幣政策。

不過投資人擔憂，美國共和民主兩黨若無法在今天午夜期限前就政府撥款達成協議，一些經濟數據的發布恐怕會受到延宕。

美國國會兩黨領袖昨天與總統川普（DonaldTrump）會面尋求突破僵局，但會後聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）告訴媒體記者，雙方之間仍存在「重大分歧」。

亞股今日開盤延續昨天漲勢，然而其中一些市場難以維持上揚動力。

中國今天公布製造業活動連續第6個月萎縮，不過上海股市收盤仍上漲0.5%。香港股市終場也上揚0.9%，台北、新加坡和威靈頓股市同樣收高。

但東京股市收盤下跌0.3%，雪梨、首爾、馬尼拉、曼谷和雅加達股市也收低。

