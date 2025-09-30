OpenAI擴大搶攻電商 ChatGPT開放直接購物功能
OpenAI的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT將有新功能，用戶可以透過ChatGPT直接採買商品。
OpenAI 29日宣布推出「立即結帳」（Instant Checkout）功能，ChatGPT用戶將能向電商平台Etsy、Shopify的部分賣家購買商品，目前僅支援單一品項。Etsy 29日收盤價暴衝近16%收74.34美元，為2022年以來最大漲幅；Shopify也勁揚6%以上。
詳細來說，用戶若請ChatGPT推薦，100美元以下的最佳跑鞋，ChatGPT會搜尋網路找出相關產品。若商品支援立即結帳服務，價格旁邊會出現「購買鍵」，使用者可以點選下單、完成採購，這一切程序都無須離開ChatGPT介面。
與此同時，OpenAI也發布「代理商務協定」（Agentic Commerce Protocol），商家可以用這個開源技術標準，打造能與ChatGPT整合的程式。OpenAI希望藉此希望吸引更多賣家至ChatGPT平台，目前美國數位電商巨擘亞馬遜和沃爾瑪，均尚未採用這個協定。
商家若透過ChatGPT出售物品，需支付小額費用，但OpenAI並未公布詳細收費。今年8月為止，ChatGPT用戶達約7億人，約占全球人口的9%。
ChatGPT already helps millions of people find what to buy. Now it can help them buy it too.— OpenAI (@OpenAI) September 29, 2025
We’re introducing Instant Checkout in ChatGPT with @Etsy and @Shopify, and open-sourcing the Agentic Commerce Protocol that powers it, built with @Stripe, so more merchants and developers… pic.twitter.com/9miGZr1Yn7
