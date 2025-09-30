快訊

劍指TikTok？OpenAI擬推短影音App 讓用戶體會生成影片

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
OpenAI準備推出由Sora 2驅動的社群應用軟體（App），主打AI生成影片。路透
外媒報導，OpenAI準備推出一款由生成式影片AI模型Sora 2驅動的獨立社群應用軟體（App），與TikTok極為類似，但所有影片均為AI生成。

根據科技媒體Wired看到的文件，這款App的用戶可利用OpenAI新一代生成式影片模型，製作長達10秒的短影音，但無法自行從手機或其他App上傳照片或影片。OpenAI上周已在公司內部推出這款App。

這款App的介面採直式滑動瀏覽設計，搭配演算法驅動的「為你推薦」（For You）頁面，右側另設有按讚、留言及重混（remix）影片的選項。而且還加入身份驗證機制，讓用戶確認自己的肖像，完成驗證後，便可讓自己的肖像出現在AI影片中，還能被其他用戶標記或使用。消息人士說，用戶會在自己的肖像被使用時接獲通知，即便影片還在編輯且從未發表。

OpenAI似乎看好這款App的用戶與AI生成影片互動，將徹底改變使用者經驗，類似ChatGPT當初讓用戶體會到生成式AI文字的無限潛能。消息人士指出，OpenAI內部也瀰漫著一股氛圍，即川普和TikTok分分合合的協議過程，為OpenAI創造出了一個推出短影音App的機會，尤其是這個App和中國大陸沒有密切關係。

Sora 2 App預料將在AI生成影片領域挑戰Meta、Google等科技巨頭。Meta上周推出Vibes短影音生成和分享工具；Goolge本月稍早也宣布，將把最新的影片生成模型Veo 3整合在YouTube之內。

另據The Information報導，OpenAI今年上半年營收達43億美元，預料今年將達到全年營收130億美元的預期，但同期也消耗25億美元現金，主因高額的AI模型研發成本。

