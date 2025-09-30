折疊iPhone要來了？韓媒：三星主管證實將為「北美客戶」生產折疊面板

南韓新聞媒體Chosun Biz報導，三星顯示器公司總裁李清（Lee Cheong，音譯）日前證實，這家亞洲科技公司將為一家「北美客戶」生產折疊面板。

李清在第16屆「顯示日」紀念活動前夕做上述表示。他並指出，三星正在加速其第8.6代IT OLED顯示器的量產計畫，而政府的稅務獎勵政策應有助於顯示器產業的發展。

李清還說，該公司的重要客戶在下半年發布其旗艦新產品，將有助於三星今年下半年的業績。三星和蘋果在智慧手機市場激烈競爭，傳統上都會選在下半年發布自家新款手機。

各界普遍認為，三星是蘋果折疊式iPhone顯示器的供應商，預計這款手機將採用超薄玻璃。本月稍早的報導說，蘋果正考慮在台灣試產折疊式iPhone，並且接洽了多家供應商。

有些分析師表示，今年推出的iPhone Air正在為預定2026年發布的折疊式iPhone奠基。三星和蘋果並未立即回應媒體的置評請求。