快訊

小草「上車舞」替阿北加油 被問黃國昌養「狗仔」…柯文哲苦笑吐2字

談判團隊赴美磋商！川普對台課20%關稅 卓榮泰：進行最後階段關鍵性談話

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

新加坡擬簡化家辦稅務計畫 盼競爭力吸引高淨值資產

中央社／ 新加坡30日專電

新加坡金融管理局正研議簡化單一家族理財辦公室基金的稅務計畫，包括減少申請文件、放寬申報規定，以及擴大符合稅務優惠的投資類型。新加坡國家發展部長徐芳達指出，面對全球競爭，將與業界繼續合作，探索如何保持競爭力。

聯合早報報導，徐芳達近日在財富管理學院全球亞洲家辦峰會上演講，提及新加坡面對來自全球的競爭。近年香港政府大力吸引家辦前往，馬來西亞政府也推出一系列家辦激勵措施。截至2024年，新加坡已有超過2000個單一家辦獲得稅務豁免。

徐芳達透露，2024年新加坡私人銀行客戶資產大幅成長19%，其中約有一半來自淨新增資金流入。新加坡金管局將致力於成立工作小組，目的為支持業界、提升開戶效率。

「我們的目標十分明確，確保新加坡的銀行在維持健全監管標準的同時，能夠提供具競爭力和高效率的服務，以滿足合法投資者的需求」，徐芳達指出，新加坡制度的一大優勢在於始終與業界保持緊密聯繫。

Dentons瑞德律師事務所高級合夥人劉家銘在報導中表示，進一步的簡化可能會涉及私人銀行的開戶流程，目前由於嚴格的客戶盡職調查與反洗錢審核，這一環節仍然是流程瓶頸。劉家銘指出，如果能提供更清晰的指引，並加快完成速度，建議當局考慮允許較複雜的申請分階段提交文件，以提升申請效率。

新加坡銀行家族辦公室與財富管理方案主任郭家汶表示，簡化流程是一項積極舉措，體現新加坡致力於保持競爭力及友好環境的承諾，超高淨值家族仍將新加坡視為設立單一家辦的首選地，精簡流程並運用科技優化作業，會受到這些家族及其顧問的歡迎。

家族辦公室是指專門為富裕家族提供投資和財富管理的私人公司，目的是幫助富裕家族實現財富增長，而家族辦公室的理財資金來源為家族自有。

新加坡 財富 辦公室

延伸閱讀

新加坡拒絕港通緝犯羅冠聰入境 拘4小時遣返沒提理由

羅冠聰被星國拒入境 港特首：任何國家不應包庇罪犯

米其林一星粵菜「雋 GEN」三大名廚同台 凝聚百年功力演繹極致饗宴

美挑戰台灣矽盾論 聯電、世界受關注

相關新聞

黃仁勳如何搖身一變化身主權AI超級推銷員？

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近來化身政商舞台明星，從歐洲、中東到亞洲複製同一模式：透過投資和在地企業結盟，拉攏各國政...

規劃737 MAX接班者 傳波音押寶研發新機挽頹勢

知情人士透露，波音（Boeing）正規劃一款新的單通道窄體客機以接替737 MAX。波音盼藉這項新布局，彌補因一連串安全...

大韓航空合併韓亞航 里程制擬沿用10年

大韓航空今天表示，正式合併韓亞航空後，規劃將韓亞既有里程制沿用10年，里程不只可用於韓亞航線、也可用於大韓航線；10年後...

瑞士、美國同意不操縱匯率 聲明卻為央行阻升瑞郎「開綠燈」

瑞士已經與美國達成協議，承諾不會操縱貨幣。然而這一份罕見的聯合聲明卻普遍被視為幫瑞士央行「開綠燈」，能夠進一步干預以便抑...

川普女婿牽線…沙國基金攜手銀湖、砸550億美元買藝電 史上最大

美國電玩發行商藝電（EA）周一宣布，已同意由一個投資人財團以大約550億美元的價格收購並私有化，這將成為歷來最大規模的上...

AI熱潮推升需求 鎧俠擴產NAND快閃記憶體拚追三星海力士

記憶體大廠鎧俠（Kioxia Holdings）預料，隨著人工智慧（AI）資料中心持續擴張，NAND快閃記憶體需求每年將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。