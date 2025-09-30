新加坡擬簡化家辦稅務計畫 盼競爭力吸引高淨值資產

新加坡金融管理局正研議簡化單一家族理財辦公室基金的稅務計畫，包括減少申請文件、放寬申報規定，以及擴大符合稅務優惠的投資類型。新加坡國家發展部長徐芳達指出，面對全球競爭，將與業界繼續合作，探索如何保持競爭力。

聯合早報報導，徐芳達近日在財富管理學院全球亞洲家辦峰會上演講，提及新加坡面對來自全球的競爭。近年香港政府大力吸引家辦前往，馬來西亞政府也推出一系列家辦激勵措施。截至2024年，新加坡已有超過2000個單一家辦獲得稅務豁免。

徐芳達透露，2024年新加坡私人銀行客戶資產大幅成長19%，其中約有一半來自淨新增資金流入。新加坡金管局將致力於成立工作小組，目的為支持業界、提升開戶效率。

「我們的目標十分明確，確保新加坡的銀行在維持健全監管標準的同時，能夠提供具競爭力和高效率的服務，以滿足合法投資者的需求」，徐芳達指出，新加坡制度的一大優勢在於始終與業界保持緊密聯繫。

Dentons瑞德律師事務所高級合夥人劉家銘在報導中表示，進一步的簡化可能會涉及私人銀行的開戶流程，目前由於嚴格的客戶盡職調查與反洗錢審核，這一環節仍然是流程瓶頸。劉家銘指出，如果能提供更清晰的指引，並加快完成速度，建議當局考慮允許較複雜的申請分階段提交文件，以提升申請效率。

新加坡銀行家族辦公室與財富管理方案主任郭家汶表示，簡化流程是一項積極舉措，體現新加坡致力於保持競爭力及友好環境的承諾，超高淨值家族仍將新加坡視為設立單一家辦的首選地，精簡流程並運用科技優化作業，會受到這些家族及其顧問的歡迎。

家族辦公室是指專門為富裕家族提供投資和財富管理的私人公司，目的是幫助富裕家族實現財富增長，而家族辦公室的理財資金來源為家族自有。