默克集團高層異動 凱·貝克曼明年5月接執行董事會主席暨執行長

默克集團母公司E. Merck KG家族合夥人董事會宣布，任命凱．貝克曼（Kai Beckmann）接任默克集團執行董事會主席暨執行長，自2026年5月1日起生效，接棒現任執行長葛麗鶴（Belén Garijo）。

葛麗鶴將持續領導公司直至任期屆滿，以確保順利交接。自即日起，凱·貝克曼將同時出任集團副執行長，並持續領導電子科技事業體，直至新任事業體執行長人選確定並對外公布。

在默克服務長達 15 年後，葛麗鶴將卸下職務，她曾擔任醫療保健事業體執行長六年，並自2021 年起出任集團執行董事會主席暨執行長一職。在其領導下，公司度過新冠疫情及地緣政治等高度不確定性的外在環境挑戰，同時推動多項核心業務成長、策略性投資與事業組合優化，包括與 SpringWorks 的合作、表面應用科技業務的拆分，以及持續打造以專業能力為核心的高效能組織。

凱．貝克曼自 2011 年起擔任默克董事會成員，並自2017年起領導先進科技材料事業體，在他的帶領下，該事業體完成全面轉型，聚焦電子科技業務，並且在全球半導體生態圈扮演重要合作夥伴的角色。在此之前，凱·貝克曼曾任董事會行政總監，負責人力資源、資訊科技及默克達姆施塔特總部及最大廠區的營運。