快訊

小草「上車舞」替阿北加油 被問黃國昌養「狗仔」…柯文哲苦笑吐2字

談判團隊赴美磋商！川普對台課20%關稅 卓榮泰：進行最後階段關鍵性談話

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

規劃737 MAX接班者 傳波音押寶研發新機挽頹勢

中央社／ 舊金山29日綜合外電報導
波音737 MAX。 路透
波音737 MAX。 路透

知情人士透露，波音（Boeing）正規劃一款新的單通道窄體客機以接替737 MAX。波音盼藉這項新布局，彌補因一連串安全與品質問題導致業務流失給競爭對手空中巴士的窘境。

華爾街日報引述兩名知情人士披露，今年稍早波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）曾與英國勞斯萊斯控股公司（Rolls-Royce Holdings）高層會面，討論新機型的發動機事宜。歐特柏格還在商用飛機部門任命一位新的高階產品主管，此人過去的工作就是開發新型飛機。

知悉新機計畫的人士透露，波音已在設計新窄體客機的駕駛艙；一些知情人士表示，新飛機仍處於開發初期階段，很多東西尚未定案。

華爾街日報認為，過去面臨重重挑戰時波音會擱置部分新機研發工作，這回代表波音方針一大轉變及一個信號，顯示波音將押寶於先進飛機設計能撐起未來數十年的業務。

歐特柏格尚未公開詳述任何737 MAX後繼機型的計畫。他之前一再強調，解決波音長期存在的品質與製造問題及鞏固財務狀況，是他的優先要務。

波音在一份聲明中表示，公司仍專注於復甦改善工作，包括出清積累未交付的約6000架商用飛機，以及為先前已發布的機型取得認證。

近年波音的飛機研發諸多不順。737 MAX在2017年5月投入商業運營，但2018年末與2019年初兩起慘重空難導致737 MAX在2019年全球停飛，還延誤兩個MAX系列機種的推出。波音隨後放棄先前大力宣傳的中型客機計畫，對777的新升級工作也已落後多年。

空難與其他安全問題讓客戶信心大減，導致波音高層人事更迭，也引來監管機構加強稽查。

就在波音落難之際，競爭對手歐洲空中巴士（Airbus）公司憑藉交付量與接不完的訂單，躍身成為全球最大的飛機製造商。

儘管比波音737晚約20年才推出，空巴A320窄體客機的交付量已追上波音737。空巴的成長為他們帶進數十億美元，得以投資研發下一代窄體客機，目標是2030年代後期向客戶推出。

去年8月才接掌波音的歐特柏格，為此將目光投向波音下一個重大布局：研發新機。

從零開始、拋開既有架構全新設計一款新機，可能費時逾10年時間、耗資數百億美元。製造商通常會尋求須達15%以上的燃油效率提升，才會決定啟動新機研發，這需從新型發動機、更輕盈的材料或對機體結構重大革新等著手。

2023年開始測試新發動機原型的勞斯萊斯，目前尚未替新發動機找到客戶。勞斯萊斯執行長在投資者簡報中表示，這款新發動機相較空巴A320neo使用的發動機，可提升10%的燃油效率；若結合經升級後的新機身，最多甚至可提升至20%。

若能與勞斯萊斯達成合作，對波音也將是一項重大轉變。過去40年來，波音737的發動機用的一直是美法合資的CFM國際（CFM International）公司的產品。

目前波音仍面臨短期的重大障礙。兩個最新款737MAX系列機型尚未獲得認證，升級版的長程客機777X向市場推出的進度也已延宕6年。

波音 飛機 X

延伸閱讀

自購自學輕型單人飛機 陸網紅在千人觀看直播飛行時墜機身故

聯合航空駐關島機隊改波音「737 MAX 8」 飛關島、東京成田將迎新機

採購波音和美國大豆？陸商務部：最大障礙在美單邊限制措施

美駐中大使：中購波音談判 已近最後階段

相關新聞

黃仁勳如何搖身一變化身主權AI超級推銷員？

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近來化身政商舞台明星，從歐洲、中東到亞洲複製同一模式：透過投資和在地企業結盟，拉攏各國政...

規劃737 MAX接班者 傳波音押寶研發新機挽頹勢

知情人士透露，波音（Boeing）正規劃一款新的單通道窄體客機以接替737 MAX。波音盼藉這項新布局，彌補因一連串安全...

大韓航空合併韓亞航 里程制擬沿用10年

大韓航空今天表示，正式合併韓亞航空後，規劃將韓亞既有里程制沿用10年，里程不只可用於韓亞航線、也可用於大韓航線；10年後...

瑞士、美國同意不操縱匯率 聲明卻為央行阻升瑞郎「開綠燈」

瑞士已經與美國達成協議，承諾不會操縱貨幣。然而這一份罕見的聯合聲明卻普遍被視為幫瑞士央行「開綠燈」，能夠進一步干預以便抑...

川普女婿牽線…沙國基金攜手銀湖、砸550億美元買藝電 史上最大

美國電玩發行商藝電（EA）周一宣布，已同意由一個投資人財團以大約550億美元的價格收購並私有化，這將成為歷來最大規模的上...

AI熱潮推升需求 鎧俠擴產NAND快閃記憶體拚追三星海力士

記憶體大廠鎧俠（Kioxia Holdings）預料，隨著人工智慧（AI）資料中心持續擴張，NAND快閃記憶體需求每年將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。