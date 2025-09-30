規劃737 MAX接班者 傳波音押寶研發新機挽頹勢

知情人士透露，波音（Boeing）正規劃一款新的單通道窄體客機以接替737 MAX。波音盼藉這項新布局，彌補因一連串安全與品質問題導致業務流失給競爭對手空中巴士的窘境。

華爾街日報引述兩名知情人士披露，今年稍早波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）曾與英國勞斯萊斯控股公司（Rolls-Royce Holdings）高層會面，討論新機型的發動機事宜。歐特柏格還在商用飛機部門任命一位新的高階產品主管，此人過去的工作就是開發新型飛機。

知悉新機計畫的人士透露，波音已在設計新窄體客機的駕駛艙；一些知情人士表示，新飛機仍處於開發初期階段，很多東西尚未定案。

華爾街日報認為，過去面臨重重挑戰時波音會擱置部分新機研發工作，這回代表波音方針一大轉變及一個信號，顯示波音將押寶於先進飛機設計能撐起未來數十年的業務。

歐特柏格尚未公開詳述任何737 MAX後繼機型的計畫。他之前一再強調，解決波音長期存在的品質與製造問題及鞏固財務狀況，是他的優先要務。

波音在一份聲明中表示，公司仍專注於復甦改善工作，包括出清積累未交付的約6000架商用飛機，以及為先前已發布的機型取得認證。

近年波音的飛機研發諸多不順。737 MAX在2017年5月投入商業運營，但2018年末與2019年初兩起慘重空難導致737 MAX在2019年全球停飛，還延誤兩個MAX系列機種的推出。波音隨後放棄先前大力宣傳的中型客機計畫，對777的新升級工作也已落後多年。

空難與其他安全問題讓客戶信心大減，導致波音高層人事更迭，也引來監管機構加強稽查。

就在波音落難之際，競爭對手歐洲空中巴士（Airbus）公司憑藉交付量與接不完的訂單，躍身成為全球最大的飛機製造商。

儘管比波音737晚約20年才推出，空巴A320窄體客機的交付量已追上波音737。空巴的成長為他們帶進數十億美元，得以投資研發下一代窄體客機，目標是2030年代後期向客戶推出。

去年8月才接掌波音的歐特柏格，為此將目光投向波音下一個重大布局：研發新機。

從零開始、拋開既有架構全新設計一款新機，可能費時逾10年時間、耗資數百億美元。製造商通常會尋求須達15%以上的燃油效率提升，才會決定啟動新機研發，這需從新型發動機、更輕盈的材料或對機體結構重大革新等著手。

2023年開始測試新發動機原型的勞斯萊斯，目前尚未替新發動機找到客戶。勞斯萊斯執行長在投資者簡報中表示，這款新發動機相較空巴A320neo使用的發動機，可提升10%的燃油效率；若結合經升級後的新機身，最多甚至可提升至20%。

若能與勞斯萊斯達成合作，對波音也將是一項重大轉變。過去40年來，波音737的發動機用的一直是美法合資的CFM國際（CFM International）公司的產品。

目前波音仍面臨短期的重大障礙。兩個最新款737MAX系列機型尚未獲得認證，升級版的長程客機777X向市場推出的進度也已延宕6年。