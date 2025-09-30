瑞士、美國同意不操縱匯率 聲明卻為央行阻升瑞郎「開綠燈」

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
瑞士已經與美國達成協議，承諾不會操縱貨幣。圖為瑞士法郎。路透

瑞士已經與美國達成協議，承諾不會操縱貨幣。然而這一份罕見的聯合聲明卻普遍被視為幫瑞士央行「開綠燈」，能夠進一步干預以便抑制瑞郎的升值。

瑞士央行與美國財政部29日發表聲明，正式宣告兩國在外匯問題上達成共識，兩國都承諾不會「以競爭為目的瞄準匯率」。這份聲明同時承認，市場干預是用來應付匯率大幅波動或出現「失序」走勢的有效工具。

三菱日聯銀行外匯策略師哈德曼（Lee Hardman）表示：「美國承認了瑞士央行進行干預的權利，因此，如果他們選擇在未來再次這樣做，這可以被視為開了綠燈。」

此前多年來，美國與瑞士為了瑞士干預貨幣而關係緊張。多年來，瑞士央行經常進場干預，為的是抑制瑞郎走強。瑞郎在市場動盪時常被視為避險貨幣，但瑞郎升值會衝擊出口並壓低通膨，這讓匯率成為瑞士央行的重要關注點。

今年6月，美國財政部將瑞士列入匯率操縱觀察名單。早在2020年，美國在川普總統的第一任期內就已將瑞士列為「匯率操縱國」。

瑞郎今年來大幅升值，原因是在川普發動貿易戰之際，投資人尋求避險。美元兌瑞郎貶值12%，而且是2015年瑞郎意外暴升以來，美元首度貶破1美元兌0.80瑞郎。

瑞郎勁升再加上美國祭出關稅威脅，讓瑞士通膨率進一步下滑至瑞士央行的目標之下。瑞士通膨率今年稍早一度短暫跌入負值。

分析師表示，與華府達成協議，讓瑞士央行若又面臨瑞郎再度升值的局面時，可獲得更多操作空間。

EFG首席經濟學家格拉赫表示，瑞士央行與華盛頓之間的緊張關係緩解，降低瑞士央行若有必要再次出手阻升瑞郎時，與美國產生政治衝突的風險，而且也降低了再降息至負利率、以便防止匯率走升的必要性。

瑞士央行上周維持利率不變，並指出通膨率在8月已經回升至0.2%，高於5月的負0.1。交易人士已經削弱對瑞士降息至負利率的押注。衍生品市場顯示，市場目前預期降至負利率的機率約為四分之一。

另外值得注意的是，這份聲明出爐之際，正值瑞士正努力說服美國降低對瑞士高達39%的關稅稅率。

