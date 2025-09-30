快訊

高虹安哽咽不解法院判決「貪汙」標準 前助理怒：她欠我們4人真心道歉

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

聽不懂就會死！如何保障民眾避難的「災害語言權」

川普女婿牽線…沙國基金攜手銀湖、砸550億美元買藝電 史上最大

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
​美國電玩發行商藝電（EA）周一宣布，同意由沙烏地公共投資基金主導的財團，以大約550億美元的價格收購並私有化。路透
​美國電玩發行商藝電（EA）周一宣布，同意由沙烏地公共投資基金主導的財團，以大約550億美元的價格收購並私有化。路透

美國電玩發行商藝電（EA）周一宣布，已同意由一個投資人財團以大約550億美元的價格收購並私有化，這將成為歷來最大規模的上市公司私募收購案。交易價為每股210美元現金，較消息曝光前的收盤價溢價25%。美國總統川普的女婿庫許納在此一交易中扮演要角。

此案由沙烏地公共投資基金（PIF）主導，該基金目前已持有EA約10%股份。其他參與方包括私募巨擘銀湖資本（Silver Lake），以及庫許納旗下的Affinity Partners。根據知情人士，庫許納的公司最終將持有EA約5%股權，出資最多的PIF是大股東，銀湖則是重要少數股東。

這步棋是沙國基金近年來積極進軍電玩產業的最新舉動，目標是擺脫對石油的依賴。金融時報指出，真正推動此案的關鍵人物是庫許納。他與銀湖資本共同執行長德班在大約一個月前正式向EA提出收購要約。

德班早在十多年前就研究過收購EA的可能，但說服PIF下定決心啟動私有化收購的是庫許納。他利用在川普第一任期擔任中東特使期間與沙國建立的深厚人脈，快速推進交易。

對PIF、銀湖、Affinity Partners與摩根大通而言，這是場豪賭。他們押注人工智慧（AI） 將帶動娛樂產業的繁榮，並大幅降低遊戲製作成本。整筆交易包括360億美元股本融資和200億美元摩根大通貸款組成，預計將2027財年度第1季完成。

投資人的反應熱烈。上周五華爾街日報披露交易傳聞後，EA股價暴漲近15%，周一再漲4.5%，衝上202.05美元的歷史新高。

Quilter Cheviot分析師Ben Barringer表示，擬議的550億美元交易使EA的本益比達到23至24倍，與動視暴雪2022年出售給微軟時的估值相當。他說，像EA這樣難以每季都保持穩定業績的公司可能很難受到股市青睞，私有化可以解決這個問題。

但部分分析師仍然質疑這筆交易是否真的對股東有利。Benchmark分析師Mike Hickey認為管理層選擇出售是「重大錯誤」，因熱門遊戲《戰地風雲》的新作即將上市，股東將失去參與潛在股價上漲的機會。他給EA的目標價是250美元。

此案仍需經美國外資投資審議委員會（CFIUS） 審核通過。川普政府之下的併購審查往往帶有政治考量，川普與沙國關係密切，沙國主權基金又是庫許納投資公司的最大金主之一，這樁交易料能順利獲得批准。

延伸閱讀

過度重內輕外 川普新國防戰略美軍高層齊表憂心

傳習近平施壓川普反台獨 外交部：美對台立場「沒有改變」

台積電不是一天造成的！盧特尼克喊台美晶片「五五分」 如何保持領先優勢？

川普援引第232條再出手！對木製家具等課25%關稅 最快10月14日上路

相關新聞

這檔妖股慘了！股價三周內狂飆近1,000% 遭勒令暫停交易 理由曝光

數位媒體廣告公司QMMM控股公司的股價在最近不到三周的時間內狂飆近1,000% ，如今這檔股票遭到美國證管會（SEC）勒...

大韓航空合併韓亞航 里程制擬沿用10年

大韓航空今天表示，正式合併韓亞航空後，規劃將韓亞既有里程制沿用10年，里程不只可用於韓亞航線、也可用於大韓航線；10年後...

瑞士、美國同意不操縱匯率 聲明卻為央行阻升瑞郎「開綠燈」

瑞士已經與美國達成協議，承諾不會操縱貨幣。然而這一份罕見的聯合聲明卻普遍被視為幫瑞士央行「開綠燈」，能夠進一步干預以便抑...

川普女婿牽線…沙國基金攜手銀湖、砸550億美元買藝電 史上最大

美國電玩發行商藝電（EA）周一宣布，已同意由一個投資人財團以大約550億美元的價格收購並私有化，這將成為歷來最大規模的上...

AI熱潮推升需求 鎧俠擴產NAND快閃記憶體拚追三星海力士

記憶體大廠鎧俠（Kioxia Holdings）預料，隨著人工智慧（AI）資料中心持續擴張，NAND快閃記憶體需求每年將...

亞銀下修新興亞洲成長預測 台灣明年GDP降至2.3%

亞洲開發銀行（ADB）周二發布最新報告，下修亞洲經濟體今、明年經濟成長預測，認為隨關稅生效，上半穩健成長將開始鬆動，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。