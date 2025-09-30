川普女婿牽線…沙國基金攜手銀湖、砸550億美元買藝電 史上最大

美國電玩發行商藝電（EA）周一宣布，已同意由一個投資人財團以大約550億美元的價格收購並私有化，這將成為歷來最大規模的上市公司私募收購案。交易價為每股210美元現金，較消息曝光前的收盤價溢價25%。美國總統川普的女婿庫許納在此一交易中扮演要角。

此案由沙烏地公共投資基金（PIF）主導，該基金目前已持有EA約10%股份。其他參與方包括私募巨擘銀湖資本（Silver Lake），以及庫許納旗下的Affinity Partners。根據知情人士，庫許納的公司最終將持有EA約5%股權，出資最多的PIF是大股東，銀湖則是重要少數股東。

這步棋是沙國基金近年來積極進軍電玩產業的最新舉動，目標是擺脫對石油的依賴。金融時報指出，真正推動此案的關鍵人物是庫許納。他與銀湖資本共同執行長德班在大約一個月前正式向EA提出收購要約。

德班早在十多年前就研究過收購EA的可能，但說服PIF下定決心啟動私有化收購的是庫許納。他利用在川普第一任期擔任中東特使期間與沙國建立的深厚人脈，快速推進交易。

對PIF、銀湖、Affinity Partners與摩根大通而言，這是場豪賭。他們押注人工智慧（AI） 將帶動娛樂產業的繁榮，並大幅降低遊戲製作成本。整筆交易包括360億美元股本融資和200億美元摩根大通貸款組成，預計將2027財年度第1季完成。

投資人的反應熱烈。上周五華爾街日報披露交易傳聞後，EA股價暴漲近15%，周一再漲4.5%，衝上202.05美元的歷史新高。

Quilter Cheviot分析師Ben Barringer表示，擬議的550億美元交易使EA的本益比達到23至24倍，與動視暴雪2022年出售給微軟時的估值相當。他說，像EA這樣難以每季都保持穩定業績的公司可能很難受到股市青睞，私有化可以解決這個問題。

但部分分析師仍然質疑這筆交易是否真的對股東有利。Benchmark分析師Mike Hickey認為管理層選擇出售是「重大錯誤」，因熱門遊戲《戰地風雲》的新作即將上市，股東將失去參與潛在股價上漲的機會。他給EA的目標價是250美元。

此案仍需經美國外資投資審議委員會（CFIUS） 審核通過。川普政府之下的併購審查往往帶有政治考量，川普與沙國關係密切，沙國主權基金又是庫許納投資公司的最大金主之一，這樁交易料能順利獲得批准。