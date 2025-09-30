快訊

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

聽不懂就會死！如何保障民眾避難的「災害語言權」

蘋果Vision Pro 2有3亮點！晶片、AI性能都升級 新頭帶最有吸引力

AI熱潮推升需求 鎧俠擴產NAND快閃記憶體拚追三星海力士

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Kioxia針對下一代行動應用程式的UFS 4.1版本內建式快閃記憶體裝置。美聯社
Kioxia針對下一代行動應用程式的UFS 4.1版本內建式快閃記憶體裝置。美聯社

記憶體大廠鎧俠（Kioxia Holdings）預料，隨著人工智慧（AI）資料中心持續擴張，NAND快閃記憶體需求每年將成長約20%。

鎧俠副社長渡邊友治接受彭博新聞訪問表示，鎧俠有信心市場能保持如此成長腳步，並將逐月調整投資決定，以確保新廠足以滿足需求。鎧俠的專長是NAND快閃記憶體，應用範圍遍及智慧型手機、筆電，到資料中心的快速存取的部分。

渡邊說：「需求非常強勁，尤其是需要晶片支撐生成式AI的超大規模資料中心業者（hyperscaler）。我們也聽到客戶表示，需要更換五到六年前安裝的資料中心伺服器，甚至有客戶說硬碟供應完全不夠。」

在南韓記憶體大廠三星電子和SK海力士帶動下，鎧俠今年股價同樣大漲，受惠於AI基礎建設熱潮。自去年12月在東京上市以來，股價已經飆漲逾兩倍。

鎧俠本周在岩手縣北上市的快閃記憶體廠啟用第二座晶圓廠，預定明年上半年開始出貨最先進的記憶體晶片。

鎧俠正積極加碼投資北上市和三重縣四日市的主要晶片工廠，力拚追上三星電子和SK海力士。該公司計劃在今年3月起算的會計年度的五年內將產能翻倍。

隨著全球加速建設資料中心，記憶體晶片價格可望逐步自疫情後的低迷復甦。尤其是NAND市場，長期受到智慧手機、個人電腦需求放緩及庫存過高拖累，如今出現回升跡象。根據集邦科技估計，第4季NAND快閃記憶體價格將較上季上漲5%至10%。

延伸閱讀

「超級周期」 來了！南韓晶片雙雄市值暴增千億美元後 可望續漲

韓媒：SK海力士兩年內將增購20台新機台 將EUV數量增加一倍

記憶體漲勢恐延至Q4 美光今起停止所有DRAM產品報價一周

SK海力士完成內部認證 準備量產HBM4

相關新聞

這檔妖股慘了！股價三周內狂飆近1,000% 遭勒令暫停交易 理由曝光

數位媒體廣告公司QMMM控股公司的股價在最近不到三周的時間內狂飆近1,000% ，如今這檔股票遭到美國證管會（SEC）勒...

大韓航空合併韓亞航 里程制擬沿用10年

大韓航空今天表示，正式合併韓亞航空後，規劃將韓亞既有里程制沿用10年，里程不只可用於韓亞航線、也可用於大韓航線；10年後...

瑞士、美國同意不操縱匯率 聲明卻為央行阻升瑞郎「開綠燈」

瑞士已經與美國達成協議，承諾不會操縱貨幣。然而這一份罕見的聯合聲明卻普遍被視為幫瑞士央行「開綠燈」，能夠進一步干預以便抑...

川普女婿牽線…沙國基金攜手銀湖、砸550億美元買藝電 史上最大

美國電玩發行商藝電（EA）周一宣布，已同意由一個投資人財團以大約550億美元的價格收購並私有化，這將成為歷來最大規模的上...

AI熱潮推升需求 鎧俠擴產NAND快閃記憶體拚追三星海力士

記憶體大廠鎧俠（Kioxia Holdings）預料，隨著人工智慧（AI）資料中心持續擴張，NAND快閃記憶體需求每年將...

亞銀下修新興亞洲成長預測 台灣明年GDP降至2.3%

亞洲開發銀行（ADB）周二發布最新報告，下修亞洲經濟體今、明年經濟成長預測，認為隨關稅生效，上半穩健成長將開始鬆動，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。