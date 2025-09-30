AI熱潮推升需求 鎧俠擴產NAND快閃記憶體拚追三星海力士

記憶體大廠鎧俠（Kioxia Holdings）預料，隨著人工智慧（AI）資料中心持續擴張，NAND快閃記憶體需求每年將成長約20%。

鎧俠副社長渡邊友治接受彭博新聞訪問表示，鎧俠有信心市場能保持如此成長腳步，並將逐月調整投資決定，以確保新廠足以滿足需求。鎧俠的專長是NAND快閃記憶體，應用範圍遍及智慧型手機、筆電，到資料中心的快速存取的部分。

渡邊說：「需求非常強勁，尤其是需要晶片支撐生成式AI的超大規模資料中心業者（hyperscaler）。我們也聽到客戶表示，需要更換五到六年前安裝的資料中心伺服器，甚至有客戶說硬碟供應完全不夠。」

在南韓記憶體大廠三星電子和SK海力士帶動下，鎧俠今年股價同樣大漲，受惠於AI基礎建設熱潮。自去年12月在東京上市以來，股價已經飆漲逾兩倍。

鎧俠本周在岩手縣北上市的快閃記憶體廠啟用第二座晶圓廠，預定明年上半年開始出貨最先進的記憶體晶片。

鎧俠正積極加碼投資北上市和三重縣四日市的主要晶片工廠，力拚追上三星電子和SK海力士。該公司計劃在今年3月起算的會計年度的五年內將產能翻倍。

隨著全球加速建設資料中心，記憶體晶片價格可望逐步自疫情後的低迷復甦。尤其是NAND市場，長期受到智慧手機、個人電腦需求放緩及庫存過高拖累，如今出現回升跡象。根據集邦科技估計，第4季NAND快閃記憶體價格將較上季上漲5%至10%。