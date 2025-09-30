大韓航空合併韓亞航 里程制擬沿用10年

快訊

中央社／ 首爾30日專電
大韓航空表示，正式合併韓亞航空後，規劃將韓亞既有里程制沿用10年，里程不只可用於韓亞航線、也可用於大韓航線。（大韓航空提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 114年9月30日 中央通訊社

大韓航空今天表示，正式合併韓亞航空後，規劃將韓亞既有里程制沿用10年，里程不只可用於韓亞航線、也可用於大韓航線；10年後，韓亞里程將併入SKYPASS使用。

大韓航空今天透過新聞稿發布2家航空公司的里程統合方案，韓亞里程制度將在正式合併後沿用10年，會員可在任何時候將里程轉換為大韓航空SKYPASS里程，優秀會員身分將比照大韓航空的類似會員資格擇優轉換。

此案將在今天起2週內蒐集意見，之後按照程序交由韓國公正交易委員會決議是否通過。

大韓航空說明，在大韓與韓亞正式合併日起算10年內，旗下會員將分為持有韓亞航空會員里程的會員，以及僅持有大韓航空SKYPASS里程的會員（包含已申請將韓亞里程轉換為大韓里程的會員），這10年間不會再讓會員累積新的韓亞里程，10年後的剩餘里程則將全部轉換為SKYPASS里程。

韓亞里程將可用於大韓航空航線的部分座位購票及升級，也可用於購買周邊商品及機內免稅商品券等。包括與大韓航空重疊的航線在內，韓亞航空目前共有69條航線，再加上只有大韓航空營運的59條航線，都可使用韓亞里程，擴大里程使用範圍。

韓亞會員隨時可申請將里程轉換為大韓航空SKYPASS里程，搭乘里程轉換率為1比1，合作公司里程則為1比0.82。轉換里程或10年後統合里程制時會重新計算會員等級，並從優轉換。

大韓航空強調，制定這次里程轉換方案時，是以消費者權益最大化為優先，除了維持10年既有里程制，也允許會員將里程用於大韓航空服務，擴大消費者的選擇權。

