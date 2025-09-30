亞銀下修新興亞洲成長預測 台灣明年GDP降至2.3%

亞洲開發銀行（ADB）周二發布最新報告，下修亞洲經濟體今、明年經濟成長預測，認為隨關稅生效，上半穩健成長將開始鬆動，其中下修台灣明年國內生產毛額（GDP）成長預測，由3.0%降為2.3%。

亞銀發布9月版的「2025年亞洲發展展望」，亞銀首席經濟學家朴之水指出，美國關稅已處於歷史高檔，貿易不確定性也居高不下，他在報告中說「對新興亞洲和太平洋前景的影響正逐漸成形」。

亞銀將涵蓋中國大陸、印度和南韓在內46個成員的「新興亞洲」今年GDP由4月預測的4.9%降為4.8%，明年成長進一步放緩至4.5%，也低於4月預測的4.7%。

台灣今年上半年因科技出口大幅成長，帶動經濟表現，國內生產毛額（GDP）成長6.8%，近15年來高居第二，主要是因應美國更高關稅而提前出貨，以及高科技和人工智慧（AI）相關產品需求旺盛，這兩者都是台灣的強項。

亞銀報告中針對台灣的部分指出，隨著出貨效應消退、美國加徵的20%關稅上路，下半年出口成長可能放緩。不過，從7至8月出口成長38%來看，由於台灣高階半導體缺乏可替代來源，加上人工智慧相關產品需求暴增，將有助於抵銷頹勢。至於內需，下半年預料仍將疲弱。

亞銀將由台灣今年GDP預測由3.3%大增為5.1%，但明年GDP則由3.0%下修為2.3%，理由是內需將持續疲弱，美國限制性貿易政策將壓抑出口需求。

亞銀認為，到了2026年，美國關稅對經濟的全面影響可能更為明顯，AI投資熱潮也可能放緩。此外，美國、中國大陸和日本推動生產高階晶片，不利台灣的優勢。2026年的風險有政府支出增加，當局計劃將國防支出調高23%，占GDP達3.3%；以及政府提供最高186億美元的特別預算，用於補助受美國關稅衝擊的家庭和產業。

亞銀表示，美國關稅對新興亞洲的打擊大於其他地區，尤其是中國大陸。不計豁免和特定產業關稅，新興亞洲面臨的平均有效關稅水準比世界貿易組織（WTO）或自由貿易協定下的稅率高出28.1個百分點，遠高於美國對亞洲以外進口貨品所加徵的平均額外關稅。

印度面臨的關稅之重是亞洲之最，亞銀也因此將印度今年度經濟成長預測由6.7%調降至6.5%。

亞銀報告指出，南韓同樣脆弱，尤其受到美國汽車和零組件等特定產業關稅衝擊，這些產品約占南韓對美出口1/3。亞銀因此將南韓今年成長預測由1.5%下調至0.8%。

中國大陸也是被關稅施壓的主要對象，但亞銀仍維持今年成長預測在4.7%。亞銀表示，在房地產長期低迷和貿易動盪下，抱持「謹慎樂觀」態度，預料政府的精準政策將有助抵銷不利因素，並支撐國內經濟活動。