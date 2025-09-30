這檔妖股慘了！股價三周內狂飆近1,000% 遭勒令暫停交易 理由曝光

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
數位媒體廣告公司QMMM控股公司宣布建立加密資產儲備後股價狂飆，如今遭到美國證管會（SEC）勒令暫停交易，理由是股票可能遭到社群媒體炒作人士操縱。路透

數位媒體廣告公司QMMM控股公司的股價在最近不到三周的時間內狂飆近1,000% ，如今這檔股票遭到美國證管會（SEC）勒令暫停交易，理由是股票可能遭到社群媒體炒作人士操縱。

QMMM的股價自本月稍早宣布讓公司建立「多元化的加密貨幣財務準備」後，迄今已上漲959%，上周五(26日）收盤報每股119.40美元，已遠高於月初時約每股5美元的價位。上述財務規劃初步為規模1億美元，目標鎖定投資比特幣、以太幣與Solana。

QMMM在9月9日發出的新聞稿中還宣布「戰略性進軍加密貨幣領域」，並提到將利用AI與區塊鏈技術。

SEC周一表示，「不明人士」在社群媒體上推薦買進QMMM，這可能操縱了股價，但SEC並未表明這些貼文的張貼時間。SEC表示，此次暫停交易是暫時性的，預定10月10日美東時間23時59分結束。

這類買進並持續囤積各種加密貨幣的企業年來愈來愈受到市場青睞，但其中一些公司股價已出現大幅下跌。

SEC周一同時也暫停了「數智集團」（Smart Digital Group）的股票交易，理由類似。該公司上周宣布將建立「多元化加密貨幣資產」，聚焦投資比特幣與乙太幣等數位資產，但此後股價卻大跌。

QMMM與Smart Digital Group都沒有立即回覆置評請求。

