美國擴大出口黑名單範圍 涵蓋子公司
美國正在擴大其貿易黑名單的適用範圍，使得某些公司的子公司和附屬公司更難獲得美國產品和技術，這一舉措預計將對中國企業等造成影響。
這一變化涉及「實體名單」上的相關方，該名單上的企業在沒有政府授權的情況下，無法獲得美國的商品和技術。
根據新規則，至少由一個或多個列入名單的實體持股50%以上的子公司，將自動受到該名單的限制。
雖然這一變化是廣泛適用於全球企業，但由於美國近期針對許多中國企業的措施，這一變化對中國企業的影響可能尤為顯著。
新規定明天生效，但公司仍可提交意見或提出臨時修改請求。
美國此舉正值華盛頓與北京就互相徵收關稅和其他問題進行貿易和經濟談判之際。
「實體名單」旨在打擊被認為對美國國家安全或外交政策利益構成威脅的公司及其他實體。
中國商務部發言人在聲明中表示，已經注意到這一發展，並稱其為「惡意」行為，侵犯了企業的合法權益。發言人還表示，這一規則「是美國過度擴展國家安全概念和濫用出口管制的又一典型例子」，中國將採取必要措施，保護其企業的合法權利和利益。
近年來，美國官員對美國技術被用於支持中國企業感到擔憂，因為全球兩大經濟體之間的競爭加劇。
美國商務部的公告表示，此次變動旨在「應對轉移風險」，比如一些新成立的外國公司透過設立新公司來規避限制。
公告指出，現有標準不包括未被明確列入「實體名單」的實體，無論它們與目標公司是否有關係。
