快訊

花蓮光復洪災罹難者頭七法會 縣長主祭家屬大罵：未獲通知

全真瑜珈宣布破產「10/1全面歇業」 會員崩潰洗版：怎麼退費

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

美國擴大出口黑名單範圍 涵蓋子公司

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國正在擴大其貿易黑名單的適用範圍，使得某些公司的子公司和附屬公司更難獲得美國產品和技術，這一舉措預計將對中國企業等造成影響。

這一變化涉及「實體名單」上的相關方，該名單上的企業在沒有政府授權的情況下，無法獲得美國的商品和技術。

根據新規則，至少由一個或多個列入名單的實體持股50%以上的子公司，將自動受到該名單的限制。

雖然這一變化是廣泛適用於全球企業，但由於美國近期針對許多中國企業的措施，這一變化對中國企業的影響可能尤為顯著。

新規定明天生效，但公司仍可提交意見或提出臨時修改請求。

美國此舉正值華盛頓與北京就互相徵收關稅和其他問題進行貿易和經濟談判之際。

「實體名單」旨在打擊被認為對美國國家安全或外交政策利益構成威脅的公司及其他實體。

中國商務部發言人在聲明中表示，已經注意到這一發展，並稱其為「惡意」行為，侵犯了企業的合法權益。發言人還表示，這一規則「是美國過度擴展國家安全概念和濫用出口管制的又一典型例子」，中國將採取必要措施，保護其企業的合法權利和利益。

近年來，美國官員對美國技術被用於支持中國企業感到擔憂，因為全球兩大經濟體之間的競爭加劇。

美國商務部的公告表示，此次變動旨在「應對轉移風險」，比如一些新成立的外國公司透過設立新公司來規避限制。

公告指出，現有標準不包括未被明確列入「實體名單」的實體，無論它們與目標公司是否有關係。

延伸閱讀

傳習近平要求反台獨 美國務院：立場不變中國是最大威脅

【重磅快評】盧特尼克對台極限施壓 美國版的矽盾保護的是誰

川普對進口軟木徵收10%關稅 對廚櫃等關稅稅率為25%

美國空軍「銀旗演習」演練跑道搶修技能 國軍人員入鏡

相關新聞

【重磅快評】盧特尼克對台極限施壓 美國版的矽盾保護的是誰

美國商業部長盧特尼克近日受訪，拋出台美合作製造先進製程晶片「五五分」的說法。美國目前先進製程的產能僅2%，他卻放話要在任...

軟體工程師都驚呆了！Anthropic最新AI模型可自動寫程式連續30小時

AI新創公司Anthropic推出一款新的AI模型，能比先前版本更長時間且更有效率地編寫程式碼，顯示該公司在提供軟體開發...

說服川普下調關稅 瑞士擬投資利潤微薄的「這產業」

瑞士已提議投資美國黃金精煉產業，希望說服川普政府調降上月實施的39%進口關稅。

中國籍女商在英法院認罪 涉比特幣詐騙案逾2千億

中國籍女商錢志敏（Zhimin Qian，音譯）向英國倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court）坦...

Fed兩位官員 均未表態支持10月再次降息

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，通膨風險已減退，就業風險則上升，但他並未表態下次開會是否支持再次降息。聖路易聯邦準備銀行...

美國聯準會進入降息循環 3種美元高利商品逐步走向尾聲

美國聯準會正式進入降息循環，對投資人而言，意味著利率高點的時代逐漸走向尾聲。當利率環境翻轉，投資市場上的美元商品也會出現結構性的改變。過去兩年高利率造就不少特殊機會，但未來情況不同，許多優惠方案恐怕將逐漸消失。銀行主管表示，如果有意鎖定高利率投資商品，現在算是最後的窗口期。 從投資角度來看，有三類美元商品特別值得注意：美元高預定利率養老險、美國公債，以及美元定存。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。