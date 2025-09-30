軟體工程師都驚呆了！Anthropic最新AI模型可自動寫程式連續30小時

AI新創公司Anthropic推出一款新的AI模型，能比先前版本更長時間且更有效率地編寫程式碼，顯示該公司在提供軟體開發工具方面力圖更上一層樓，繼續領先於OpenAI等競爭同業。

Anthropic 29日表示，這款新模型名為Claude Sonnet 4.5，依據一項產業標準，會是「世界上最好的程式編碼模型」，除了在遵照指令方面表現更佳，而且能夠自行編寫程式碼長達30小時，較5月時推出的前一代模型Claude Opus 4獨立處理約7小時程式編碼作業更進步。新模型將開放給所有使用者。

Anthropic說，新模型更擅於符合實務商業需求，在網路資安、金融和研究等專業領域表現出色。該公司在打造所謂「AI代理」方面持續走在前端，這類工具能代替使用者處理複雜任務，尤其精通簡化程式撰寫與抓出錯誤程式碼。

這家由亞馬遜資助的新創公司目前估值達到1,830億美元，8月達到預估全年營收50億美元的里程碑，部分動能來自其編寫程式碼軟體的廣泛採用。不過，包括OpenAI與Google等其他業者也競相提供類似功能的產品，盼贏得程式編寫軟體人員的心。OpenAI預定一周後就要舉行年度開發者大會。Anthropic是由一群前OpenAI研究人員於2021年創立，自那時起，兩家公司一直是激烈的競爭對手。

Anthropic共同創辦人兼首席科學長卡普蘭（Jared Kaplan）表示：「人肯定會注意到這款模型，因為它更聰明，更像一位同事，當問到問題並且要解決時，與它一起工作是很有趣的。」

針對AI模型的一些使用安全問題，Anthropic表示，透過大量的安全訓練，該公司改善了模型的行為，包括減少像是似是而非、尋求掌控權力以及阿諛諂媚、盡說些用戶想聽的話這類「令人擔憂的行為」。