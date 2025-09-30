說服川普下調關稅 瑞士擬投資利潤微薄的「這產業」

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
瑞士擬將低利潤的精煉業務移至美國，包括熔解倫敦交易的金條，重鑄為紐約市場偏好的小規格金條，以換取美國下調39%進口關稅。路透
瑞士已提議投資美國黃金精煉產業，希望說服川普政府調降上月實施的39%進口關稅。

此一稅率為已開發國家中最高，已衝擊瑞士對美出口並抑制經濟成長預期。在總統凱勒蘇特先前抗衡川普未果後，瑞士官員正考慮在能源、農業等多個領域讓步。

彭博引述知情人士報導，瑞士向美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾提出的方案，是將精煉業務移至美國，包括熔解倫敦交易的金條，重鑄為紐約市場偏好的小規格金條。

美國財政部未置評，瑞士政府則表示已「優化對美提議，以期迅速達成協議」。

川普的關稅威脅，使瑞士黃金貿易受到關注。今年第1季，瑞士對美黃金出口出現巨額順差，金條占比超過三分之二，引發市場扭曲，也招致國內批評。

瑞士大型黃金精煉商僅雇用1,500人，卻因貢獻了龐大順差數字而容易成為政治箭靶。但將其描繪為瑞士貿易順差的罪魁禍首並不合理：數據顯示，去年美國在黃金貿易上對瑞士仍享有36億美元順差。

精煉業者表示，黃金需經瑞士轉運是市場低效現象，擴大美國本土精煉能力是解方，但前提是美國需有足夠需求支撐投資。

貴金屬生產與貿易協會會長Christoph Wild指出，重鑄小金條利潤極低，即便現貨價飆升，每條利潤也僅幾美元，若無政府補貼難以經濟運作。

與此同時，業界人士強烈反對瑞士國內對黃金課徵出口稅的提案，指美國可輕易轉向其他供應源，任何出口關稅都可能終結貿易。

最大精煉商Valcambi直言，在美設廠因利潤低且市場飽和而缺乏商業可行性，對依靠規模經濟的企業而言並非理性投資。

