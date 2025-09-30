Fed兩位官員 均未表態支持10月再次降息

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
威廉斯並未表態Fed下一次在10月28至29日開會時是否支持降息。路透
紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，通膨風險已減退，就業風險則上升，但他並未表態下次開會是否支持再次降息。聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩林則表示，他對繼續降息抱持開放態度，但決策官員應謹慎行事，因為通膨仍高於央行目標。這兩位官員在決策利率的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）均有表決權。

威廉斯周一在紐約羅徹斯特舉行的一場座談問答場合說：「風險出現某種再平衡，過去主要風險在通膨，但現在就業和通膨的風險已更接近。調降利率一些，減少政策的緊縮性，是合理的做法。」

威廉斯並未表態Fed下一次在10月28至29日開會時是否支持降息。

他表示，關稅推升若干進口貨品價格的影響「相對輕微或溫和」。威廉斯說：「關稅的影響比多數人想像來得小，而且看不出有通膨壓力正在累積。」

穆薩林周一在華盛頓大學的一場座談會則上說：「我對未來可能的降息持開放態度。但我認為我們必須謹慎行事，因為從現在到政策可能過度寬鬆之間的空間有限。」

穆薩林解釋，貨幣政策目前介於「適度緊縮」和「中性」之間，長期通膨預期仍然穩定。

他強調，決策官員必須「反制」高於央行2%目標的通膨，「不論是因可能的關稅、勞動力成長放緩，或其他任何因素所引發」。

Fed本月開會決議降息1碼（0.25個百分點），新上任的理由米倫則獨排眾議，力主降息2碼（0.5個百分點）。他22日在上任後頭一場演說主張，川普政府在貿易、移民、稅制和監管上的政策，已大幅降低抑制通膨所需的利率水準。

但多數決策官員對於進一步降息有所留，更別說短時間內大幅連降。經濟學家對米倫的說法也潑了冷水。摩根大通經濟學家費洛利（Michael Feroli）在發給客戶的報告中寫道：「我們認為他的部分論點值得懷疑，其他則不完整，幾乎沒有一項具有說服力。」

高頻經濟公司（High Frequency Economics）首席經濟學家魏恩柏格（Carl B. Weinberg）在上周五經濟數據公布後提出報告說：「這份報告完全不支持米蘭主張立即大幅降息的說法。事實上，數據根本沒有顯示任何應該放鬆貨幣政策的理由！」

