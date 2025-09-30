快訊

一早被錢砸醒！鴻海員工分紅大方給 百萬獎金今入帳

基隆罷綠議員民政處長涉教抄寫名冊、戶政查對個資 上午11時宣判

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

中國籍女商在英法院認罪 涉比特幣詐騙案逾2千億

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導
比特幣示意圖。圖／AI生成
比特幣示意圖。圖／AI生成

中國籍女商錢志敏（Zhimin Qian，音譯）向英國倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court）坦承，曾經主導一樁規模龐大的比特幣詐騙案，涉案金額高達數十億英鎊。

錢志敏化名張雅迪（Yadi Zhang，音譯）對一樁世界級規模的加密貨幣查扣案認罪，目前被查扣的比特幣資產市值約為55億英鎊（約新台幣2306億元）。她坦承獲取並持有這些不法所得。

倫敦都會區警察局（Met Police）聲明指出：「2014至2017年間，張雅迪在中國策劃一樁龐大詐騙案，有超過12萬8000名受害者被騙，其不法所得隨後轉存為比特幣資產。」

警方補充說，張女隨後以偽造證件潛逃離開中國，入境英國，並於2018年9月試圖透過購置房地產來洗錢。

英國警察局經濟暨網路犯罪部門負責人萊恩（WillLyne）表示，此案「不僅是英國史上最大案件之一，也是全球加密貨幣案件所涉金額規模數一數二。」

此案歷時7年調查，去年同案女性共犯溫健（JianWen,音譯）被判刑6年8個月。根據警方查證，溫健協助轉移一個加密幣錢包，內含150個比特幣，當時價值約170萬英鎊。

錢志敏認罪後，此案將延至30日開庭。

比特幣

延伸閱讀

富爸爸作者清崎：若手上有100美元別錯過這項資產 今年將爆炸性成長

遭網攻營運癱瘓！JLR尋求20億英鎊緊急融資 英國政府擔保貸款救急

影／藝人林佑星分享親友被詐經驗 被騙百萬還要再匯百萬救回錢

從特斯拉獲利後怎投資？他這樣規劃：房產收租、三帳戶操作美股、定期定額買比特幣

相關新聞

說服川普下調關稅 瑞士擬投資利潤微薄的「這產業」

瑞士已提議投資美國黃金精煉產業，希望說服川普政府調降上月實施的39%進口關稅。

中國籍女商在英法院認罪 涉比特幣詐騙案逾2千億

中國籍女商錢志敏（Zhimin Qian，音譯）向英國倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court）坦...

Fed兩位官員 均未表態支持10月再次降息

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，通膨風險已減退，就業風險則上升，但他並未表態下次開會是否支持再次降息。聖路易聯邦準備銀行...

美國聯準會進入降息循環 3種美元高利商品逐步走向尾聲

美國聯準會正式進入降息循環，對投資人而言，意味著利率高點的時代逐漸走向尾聲。當利率環境翻轉，投資市場上的美元商品也會出現結構性的改變。過去兩年高利率造就不少特殊機會，但未來情況不同，許多優惠方案恐怕將逐漸消失。銀行主管表示，如果有意鎖定高利率投資商品，現在算是最後的窗口期。 從投資角度來看，有三類美元商品特別值得注意：美元高預定利率養老險、美國公債，以及美元定存。

油價重摔3% OPEC+傳增產拚市占 金價創3,834美元新高

國際油價周一（29日）重挫3%，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）計劃在11月再次增產石油，且伊拉克庫德地區恢復通過土耳...

美元因美國面臨政府關門風險而走貶 日圓上漲

美元周一走弱，本周將公布美國就業數據，可能會進一步鞏固對於聯準會（Fed）今年內繼續降息的預期。美國政府可能關門的風險也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。