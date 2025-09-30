中國籍女商在英法院認罪 涉比特幣詐騙案逾2千億

中國籍女商錢志敏（Zhimin Qian，音譯）向英國倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court）坦承，曾經主導一樁規模龐大的比特幣詐騙案，涉案金額高達數十億英鎊。

錢志敏化名張雅迪（Yadi Zhang，音譯）對一樁世界級規模的加密貨幣查扣案認罪，目前被查扣的比特幣資產市值約為55億英鎊（約新台幣2306億元）。她坦承獲取並持有這些不法所得。

倫敦都會區警察局（Met Police）聲明指出：「2014至2017年間，張雅迪在中國策劃一樁龐大詐騙案，有超過12萬8000名受害者被騙，其不法所得隨後轉存為比特幣資產。」

警方補充說，張女隨後以偽造證件潛逃離開中國，入境英國，並於2018年9月試圖透過購置房地產來洗錢。

英國警察局經濟暨網路犯罪部門負責人萊恩（WillLyne）表示，此案「不僅是英國史上最大案件之一，也是全球加密貨幣案件所涉金額規模數一數二。」

此案歷時7年調查，去年同案女性共犯溫健（JianWen,音譯）被判刑6年8個月。根據警方查證，溫健協助轉移一個加密幣錢包，內含150個比特幣，當時價值約170萬英鎊。

錢志敏認罪後，此案將延至30日開庭。