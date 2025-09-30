快訊

一早被錢砸醒！鴻海員工分紅大方給 百萬獎金今入帳

基隆罷綠議員民政處長涉教抄寫名冊、戶政查對個資 上午11時宣判

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

油價重摔3% OPEC+傳增產拚市占 金價創3,834美元新高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價周一（29日）重挫3%。路透
國際油價周一（29日）重挫3%。路透

國際油價周一（29日）重挫3%，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）計劃在11月再次增產石油，且伊拉克庫德地區恢復通過土耳其出口石油，提升全球供應前景；金價再創新高，突破每英兩3,800美元，因美國政府關門風險刺激避險需求。

油價大跌3%

布蘭特原油11月期貨下跌2.16美元，跌幅3.1%，結算價報每桶67.97美元，上周五收在7月31日以來最高；美國西德州中級原油（WTI）11月期貨下跌2.27美元，跌幅3.45%，結算價報63.45美元。

三位消息人士稱，OPEC+將於周日召開會議，可能會確認11月增產至少每日13.7萬桶，以爭奪市占。OPEC+的產量一直比其目標水平少近每日50萬桶。

Rystad Energy首席經濟學家Claudio Galimberti表示：「隨著OPEC+轉向聚焦市占，基本面看起來更加疲軟，供應過剩的擔憂占據上風。」

伊拉克石油部表示，伊拉克北部庫德地區通往土耳其的輸油管道周六開始輸油，這是兩年半以來的第一次。兩位產業內人士告訴路透，從庫德地區到土耳其杰伊漢港的原油流量為每日15萬至16萬桶，預期這最終將導致國際市場原油供應增加多達每日23萬桶。

金價首度突破3,800美元 再創歷史新高

金價周一首次突破每英兩3,800美元，創歷史新高，因投資人押注美國將降息、擔憂政府可能停擺以及地緣政治緊張局勢加劇。

現貨金價上漲1.96%，報每英兩3,883.55美元，盤中一度觸及紀錄高點3,834.20美元。

美國12月黃金期貨收漲1.2%，報每英兩3,855.2美元。

美元指數下跌0.2%，令以美元計價的黃金對海外買家而言更為便宜。

High Ridge Futures的金屬交易主管David Meger表示，針對美國政府可能關門的避險需求是推動金價上漲的因素之一，「美元因此承受了一些輕微的壓力，這無疑對貴金屬市場構成了支撐」。

美國總統川普預定周一稍晚與兩黨國會高層會面，協商延長政府撥款事宜。若無法達成協議，聯邦政府將於周三開始停擺。

黃金通常在低利率環境和不確定時期表現良好，今年迄今已上漲逾43%。

其他貴金屬方面，現貨銀上漲1.9%，至每英兩46.85美元，創逾14年新高；白金漲1.5%，至每英兩1,592.65美元，創12年新高；鈀金跌1.1%，至每英兩1,255.61美元。

金價 OPEC

延伸閱讀

台美晶片製造五五分 專家：川普任內達標可能性極低

黃金價格3,828美元再創天價 市場憂美政府停擺、ETF資金流入支撐漲勢

OPEC+據傳11月將再提高產量 油價翻黑跌破70美元

美政府恐停擺與降息預期推升需求 金價飆破3800美元

相關新聞

說服川普下調關稅 瑞士擬投資利潤微薄的「這產業」

瑞士已提議投資美國黃金精煉產業，希望說服川普政府調降上月實施的39%進口關稅。

中國籍女商在英法院認罪 涉比特幣詐騙案逾2千億

中國籍女商錢志敏（Zhimin Qian，音譯）向英國倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court）坦...

Fed兩位官員 均未表態支持10月再次降息

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，通膨風險已減退，就業風險則上升，但他並未表態下次開會是否支持再次降息。聖路易聯邦準備銀行...

美國聯準會進入降息循環 3種美元高利商品逐步走向尾聲

美國聯準會正式進入降息循環，對投資人而言，意味著利率高點的時代逐漸走向尾聲。當利率環境翻轉，投資市場上的美元商品也會出現結構性的改變。過去兩年高利率造就不少特殊機會，但未來情況不同，許多優惠方案恐怕將逐漸消失。銀行主管表示，如果有意鎖定高利率投資商品，現在算是最後的窗口期。 從投資角度來看，有三類美元商品特別值得注意：美元高預定利率養老險、美國公債，以及美元定存。

油價重摔3% OPEC+傳增產拚市占 金價創3,834美元新高

國際油價周一（29日）重挫3%，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）計劃在11月再次增產石油，且伊拉克庫德地區恢復通過土耳...

美元因美國面臨政府關門風險而走貶 日圓上漲

美元周一走弱，本周將公布美國就業數據，可能會進一步鞏固對於聯準會（Fed）今年內繼續降息的預期。美國政府可能關門的風險也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。