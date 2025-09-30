油價重摔3% OPEC+傳增產拚市占 金價創3,834美元新高

國際油價周一（29日）重挫3%，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）計劃在11月再次增產石油，且伊拉克庫德地區恢復通過土耳其出口石油，提升全球供應前景；金價再創新高，突破每英兩3,800美元，因美國政府關門風險刺激避險需求。

油價大跌3%

布蘭特原油11月期貨下跌2.16美元，跌幅3.1%，結算價報每桶67.97美元，上周五收在7月31日以來最高；美國西德州中級原油（WTI）11月期貨下跌2.27美元，跌幅3.45%，結算價報63.45美元。

三位消息人士稱，OPEC+將於周日召開會議，可能會確認11月增產至少每日13.7萬桶，以爭奪市占。OPEC+的產量一直比其目標水平少近每日50萬桶。

Rystad Energy首席經濟學家Claudio Galimberti表示：「隨著OPEC+轉向聚焦市占，基本面看起來更加疲軟，供應過剩的擔憂占據上風。」

伊拉克石油部表示，伊拉克北部庫德地區通往土耳其的輸油管道周六開始輸油，這是兩年半以來的第一次。兩位產業內人士告訴路透，從庫德地區到土耳其杰伊漢港的原油流量為每日15萬至16萬桶，預期這最終將導致國際市場原油供應增加多達每日23萬桶。

金價首度突破3,800美元 再創歷史新高

金價周一首次突破每英兩3,800美元，創歷史新高，因投資人押注美國將降息、擔憂政府可能停擺以及地緣政治緊張局勢加劇。

現貨金價上漲1.96%，報每英兩3,883.55美元，盤中一度觸及紀錄高點3,834.20美元。

美國12月黃金期貨收漲1.2%，報每英兩3,855.2美元。

美元指數下跌0.2%，令以美元計價的黃金對海外買家而言更為便宜。

High Ridge Futures的金屬交易主管David Meger表示，針對美國政府可能關門的避險需求是推動金價上漲的因素之一，「美元因此承受了一些輕微的壓力，這無疑對貴金屬市場構成了支撐」。

美國總統川普預定周一稍晚與兩黨國會高層會面，協商延長政府撥款事宜。若無法達成協議，聯邦政府將於周三開始停擺。

黃金通常在低利率環境和不確定時期表現良好，今年迄今已上漲逾43%。

其他貴金屬方面，現貨銀上漲1.9%，至每英兩46.85美元，創逾14年新高；白金漲1.5%，至每英兩1,592.65美元，創12年新高；鈀金跌1.1%，至每英兩1,255.61美元。