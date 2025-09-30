美元因美國面臨政府關門風險而走貶 日圓上漲

美元周一走弱，本周將公布美國就業數據，可能會進一步鞏固對於聯準會（Fed）今年內繼續降息的預期。美國政府可能關門的風險也打壓市場信心。日圓在主要貨幣中領漲。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.3%至97.096。美國總統川普和國會高層領導人在白宮開會陷入僵局，美國政府將出現近七年來的首見停擺。

美國勞工統計局表示，如果政府關門，勞工統計局將延後原定於周五發布的非農就業報告，並暫停所有運作。

美元兌日圓貶值0.6%，至148.60，日本央行鴿派委員野口旭指出，升息的必要性正在上升 ，可見支持升息的呼聲高漲。

歐元兌美元升值0.2%，至1.1729； 英兌對美元上漲0.3%，至1.3436。