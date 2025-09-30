快訊

就算美政府關門 關稅也不縮手！川普將維持232條款調查 涵蓋半導體

法籍「鏟子超人」遭酸做秀！吉雷米曝戴墨鏡穿綠背心原因 救災理由好暖

「麥德姆」颱風最快周四生成、預估路徑曝 賈新興：下周三首波東北季風

台積電ADR連四跌 較台北交易溢價仍近28%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一（29日）小跌不到0.1%，收在273.23美元，較台北交易溢價仍高達28%。

美國三大指數周一收高，大型科技股的買氣凌駕美國政府停擺風險以及對聯準會（Fed）鷹派言論和新關稅的疑慮。

道瓊工業指數上漲68.78點，漲幅0.2%，至46,316.07點；標普500指數漲17.51點，漲幅0.3%，至6,661.21點；那斯達克綜合指數上漲107.09點，漲幅0.5%，至22,591.15點。

費城半導體指數小漲0.2%，格芯大漲4.1%，輝達（NVIDIA）漲2.1%。

台灣加權股價指數周一大跌443.53點收在25,580.32點。台積電（2330）跌1.5%收在1,300.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 169.42 -0.36 165.50 2.37

中華電 CHT 132.92 -0.25 134.50 -1.18

台積電 TSM 1,663.64 -0.05 1,300.00 27.97

聯電 UMC 46.21 +0.66 44.85 3.04

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 美國

