台積電ADR連四跌 較台北交易溢價仍近28%

美國聯準會正式進入降息循環，對投資人而言，意味著利率高點的時代逐漸走向尾聲。當利率環境翻轉，投資市場上的美元商品也會出現結構性的改變。過去兩年高利率造就不少特殊機會，但未來情況不同，許多優惠方案恐怕將逐漸消失。銀行主管表示，如果有意鎖定高利率投資商品，現在算是最後的窗口期。 從投資角度來看，有三類美元商品特別值得注意：美元高預定利率養老險、美國公債，以及美元定存。

2025-09-30 08:00