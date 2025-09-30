美股上漲 大型科技股買氣凌駕政府停擺風險

美國三大指數周一收高，大型科技股的買氣凌駕美國政府停擺風險以及對聯準會（Fed）鷹派言論和新關稅的疑慮。

道瓊工業指數上漲68.78點，漲幅0.2%，至46,316.07點；標普500指數漲17.51點，漲幅0.3%，至6,661.21點；那斯達克綜合指數上漲107.09點，漲幅0.5%，至22,591.15點。

費城半導體指數小漲0.2%，格芯漲4.1%，輝達（NVIDIA）漲2.1%，台積電ADR跌不到 0.1%。

在散戶追捧下，Robinhood Markets、AppLovin和加密貨幣交易所Coinbase躋身標普500指數表現最佳的前五名之列，三者漲幅均超過6%。這三檔股票今年均飆漲至新高。Robinhood大漲12%。Robinhood今年以來已上漲兩倍多。Robinhood基于未來12個月預期利潤的本益比約為72倍，而標普500指數的本益比為23倍。Robinhood和移動營銷公司AppLovin本月均被納入標普500指數，推升這兩檔股票漲勢。

美國政府可能面臨部分停擺。周一下午，民主黨領袖前往白宮，與美國總統川普進行最後關頭談判。外界對於周三的最後期限前達成協議不抱希望：預測市場顯示政府停擺的風險超過60%。

Glenmede的投資策略與研究主管普萊德（Jason Pride）表示，除非政府停擺持續數天或更長時間，否則不太可能擾亂投資人。他說：「他們或許會對此保持警惕，但我認為市場目前的行動並未顯示出太多疑慮。投資人對政府停擺的想法已經有點麻木了。」

儘管如此，政府停擺的風險仍令美元和債券殖利率受壓。10年期公債殖利率下滑至4.140%。金價再創歷史新高。

如果政府停擺，周五就業報告將延後發布。華爾街一直在密切關注就業數據，以尋找就業市場出現更大裂痕的跡象，並從中尋找有關Fed是否會繼續降息的線索。

Newedge Wealth投資組合策略主管Brian Nick說：「股市的正面心理在某種程度上與對降息的預期有關，但最近的數據其實相當不錯。」

科技股為標普500指數帶來極大提振，投資人押注人工智慧（AI）帶來的成長，以及Fed在因應持續的通膨疑慮和勞動市場不確定性時將繼續降息。

248 Ventures駐北卡羅來納州夏洛特的首席策略師Lindsey Bell指出，近來公布的住房市場和消費者支出數據顯示經濟具有韌性，同時市場對降息抱有希望。

NFJ Investment Group投資組合經理Burns McKinney表示，雖然歷史上停擺對企業業績影響不大，但迫在眉睫的風險可能限制了漲幅，並使周一成交保持低迷。

投資人也在關注Fed官員的評論，以判斷決策者是否擔憂，一旦停擺成真，會導致經濟可預見性下降。

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克(Beth Hammack)周一表示，Fed需要維持緊縮貨幣政策以抑制通膨。她今年在利率決策上沒有投票權。聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩林說，他對進一步降息持開放態度，但Fed須謹慎行事，保持足夠高的利率以繼續對抗通膨。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算下次會議上降息25個基點的機率約為89%。

藝電大漲4.5%，這家遊戲發行商同意以550億美元私有化，提振市場對併購前景的希望。Bell說，這筆交易「確認了併購市場仍然熱絡」。