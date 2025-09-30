黃仁勳：中國只差美國幾納秒 對華鷹派是「恥辱徽章」

（德國之聲中文網）英偉達首席執行官黃仁勳（Jensen Huang）在9月25日上線的訪談節目Bg2 Pod中稱道中國產業的“996”現象，為中共體制進行辯護，稱“對華鷹派”（China hawks）並非榮譽勳章，而是“恥辱徽章”，引發輿論爭論。

主持人談到，黃仁勳說服特朗普撤銷了對英偉達將H20芯片銷往中國的禁令，但特朗普要求征收15%的出口稅。但現在情況變了，中國似乎因美國的言論而感到被冒犯，反過來禁止英偉達芯片在中國銷售。黃仁勳表示，“我們與中國是競爭關系。我們必須承認，中國有理由希望本國企業發展，對此我毫無意見。”

黃仁勳接著說，“不要忘記，中國擁有世界上最優秀的企業家，他們來自最頂尖的理工科院校。他們也是最有拼勁的人。所謂“996”，大家都知道——每天從早九點工作到晚九點，每周六天。這是他們的文化，它孕育了全球最多的人工智能工程師。”

“得了吧，他們只比我們落後幾納秒”

黃仁勳對中國的制度進行辯護。他說，“我們面對的是一個強大、創新、渴望發展、行動迅速、監管寬松的對手。很多人誤以為中國高度集中管控，但事實上，中國的獨特之處在於分散的經濟體系。33個省、市的經濟競爭，帶來了巨大的活力與創業精神，當然也有副作用。但整體是一個充滿活力、現代化的高科技產業。”

他還表示，“有人說中國造不出AI芯片，那是荒謬的。還有人說中國不精於制造業，但制造業正是中國最擅長做的事情。中國落後我們兩三年？兩年還是三年？得了吧，他們只比我們落後幾納秒。”

黃仁勳認為，對中國而言，最佳選擇是擁有一個充滿活力的產業。“他們公開表示過——我相信他們是真心的——希望中國是一個開放市場，吸引外國投資，讓企業進入競爭。我希望這種狀態能重現。”與此同時，“對美國來說，我們要讓本國的科技產業發揮最大潛力。這是我們的‘國寶’，是最重要的產業。為什麼要限制它？我們應該讓美國的技術在全球擴散，讓世界建立在美國科技的基礎之上，從而讓經濟成功和地緣政治影響最大化。”

“對華鷹派”是一個恥辱徽章

主持人指出，有人懷疑，黃仁勳只是想賣更多芯片給中國，不在乎這對美國意味著什麼。黃仁勳說， 他希望美國贏，希望這個產業成長，這沒有錯。

他還為特朗普對每個H-1B簽證申請收取10萬美元的新政策進行了辯護，認為這是好的開端。“特朗普總統明白我們需要合法移民。合法和非法移民是不同的。把美國說成‘對所有人都開放’的國家，這並不現實。關鍵在於，我們如何在保護美國夢的同時，解決大規模非法移民問題？”

他說，把H-1B簽證價格定在10萬美元，也許過高。但至少它能防止濫用H-1B制度。

隨後，黃仁勳表示，他幾年前才聽到一種說法——“對華鷹派”（China hawks）。“他們把這個稱號當作榮譽勳章。這是一個恥辱徽章（badge of shame）。毫無疑問，這是恥辱徽章。”

他說，“他們自以為在為國家做正確的事，但那並不是愛國，一點兒都算不上。”

黃仁勳說，美國必須繼續成為一個偉大的國家，必須有偉大國家的自信。“有了這種自信，我們就可以面對任何對手。別人想跟我們競爭，我們可以說——放馬過來（ bring it on.）。”

他說：“毫無疑問，特朗普就是那個喊‘放馬過來’的總統。”

在訪談中，黃仁勳還稱贊特朗普說，“我覺得他談到中國時，總是積極的、尊重的、能言善辯的。我從沒聽他用過‘脫鉤’這個詞。上屆政府常說‘脫鉤’，但你不能讓未來最重要的兩個國家關系‘脫鉤’。這完全沒有道理。‘脫鉤’是完全錯誤的概念。”

"黃仁勳是中共影響力代理人"

黃仁勳的言論引發爭議。在社交平台X上，一些人轉發他的觀點予以支持，也有一些人感到不解，進行駁斥和抨擊。

右翼媒體人、2016年總統選舉特朗普競選團隊總干事班農（Steve Bannon）在自己的播客節目“戰情室”（War Room）中稱黃仁勳是中共影響力代理人，應該遭到逮捕。

哈德遜研究所高級研究員索博利克（Michael Sobolik）說：作為一名為之自豪的‘中國鷹派’，我認為任何支持中國成功、並積極幫助他們及其軍方打造未來有朝一日可能用來殺害美國人的人工智能系統的人，都是不愛國的。”

美國非營利組織“州裝甲行動”（State Armor Action）創始人盧奇（Michael Lucci）引述一份調查材料說：“尊敬的黃仁勳先生，這些對中國持強硬立場的華裔美國人和其他亞裔美國人，他們遭受中共的打壓，而你卻享受著中共的好處。請對那些遭受種族滅絕、強制器官摘取、奴役勞動和大規模跨國鎮壓的人多一些同情心。”

黃仁勳此前多次發表”親中“言論。今年7月，黃仁勳訪問中國，不僅用中文做了演講，還點名稱許了11家中國公司，對中國科技創新贊不絕口。

他還表示，想買一輛中國小米汽車，”但美國沒賣，這是美國的遺憾”，並稱“華為AI芯片取代英偉達只是時間問題”。

在黃仁勳訪問中國之前，來自美國共和黨以及民主黨的美國參議員向其發出警告，敦促黃仁勳在中國期間避免與那些同中國軍方、中國情報機構關系密切的企業代表接觸，還要求黃仁勳避開那些受到美國芯片出口管制的中國公司，以防破壞美國芯片出口管制。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】