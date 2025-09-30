黃金價格3,828美元再創天價 市場憂美政府停擺、ETF資金流入支撐漲勢

國際黃金現貨價格29日首度漲破每英兩3,800美元，再創新高，因投資人擔憂美國聯邦政府可能停擺，進而延後公布本周關鍵就業數據並影響聯準會（Fed）貨幣政策走向，拖累美元走低並提振黃金需求，加上市場供應緊張及ETF資金流入也支撐了漲勢。其他貴金屬價格同日全面飆升。

在連六周上漲後，現貨金價29日一度攀升1.8%至3,828.94美元，超越上周的紀錄，改寫新天價。白銀一度勁揚1.2%，白金及鈀金也大幅走高。

隨著金價衝高，美國官方持有的黃金準備價值，已一舉突破1兆美元，相比這些資產在美國資產負債表顯示的價值110億美元，高出90倍之多。美國黃金準備的帳面價值之所以沒那麼高，是因為一直以1973年的金價計算，固定為每英兩42.22美元。

投資人密切關注美國國會兩黨領袖與總統川普的會議，若未能就短期支出法案達成協議，聯邦資金撥款將在當地時間29日用罄，一旦政府關門，預定10月3日發布的非農就業報告可能無法如期公布。

相對於美元與美國公債，巴克萊策略師認為，黃金價格不會過高，「考慮到Fed恐痛失獨立性而產生的風險，黃金應包含一定的Fed相關溢價」。

金價今年來飆升逾40%，在央行需求及Fed重啟降息的推動下，迭創新高。黃金ETF的持有量處於2022年以來最高水準。包括高盛與德意志銀行在內的投銀皆預期當前漲勢將持續。

與此同時，今年鉑族金屬供應空前緊俏，加劇市場對倫敦可自由流通金屬庫存減少的擔憂。