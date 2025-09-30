OPEC+據傳11月將再提高產量 油價翻黑跌破70美元

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

國際油價29日挫低，布蘭特原油失守26日站上的70美元關卡，因為石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）據傳11月將再次提高產量，加劇石油市場供應過剩的疑慮，加上伊拉克的庫德自治區在上周末期間已恢復透過土耳其輸出的原油出口。

布蘭特原油11月期貨29日下跌1.7%，報每桶69.42美元；西德州中級原油（WTI）11月期貨下跌1.9%至每桶64.44美元。

路透報導，知悉計畫的知情人士表示，由沙烏地阿拉伯領導的油國組織將在10月5日舉行線上會議，計劃11月再增產每日至少13.7萬桶，與10月計劃的增產量相當。因討論非公開內容，知情人士要求匿名。

OPEC+繼續推動奪回全球市占率的策略，讓閒置產能重返生產，而非如以往般扮演管理油價的角色。儘管整個石油產業都警告即將出現供應過剩情況，但OPEC+已開始逐步恢復此前暫停的產能，達到每日166萬桶。

不過，OPEC+ 10月計劃的增產幅度仍遠低於該組織前兩個月宣布的增幅，代表們當時強調，由於一些國家增產能力不足，實際供應增幅將會更小。

