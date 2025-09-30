快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

捷豹路虎籌資26億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

知情人士透露，塔塔集團旗下英國車廠捷豹路虎（Jaguar Land Rover）已向多家國際銀行尋求20億英鎊（26.8億美元）緊急融資，原因是捷豹路虎在8月底遭到網路攻擊之後，迄今營運幾陷停擺，而該車廠同時也是英國最大的汽車雇主。

根據印度經濟時報，捷豹路虎尋求的這筆為期18個月、附帶有備用方案的融資，預期將顯示公司擁有足夠流動性可應付相關營收損失，此前該公司的系統與英國工廠在9月1日被迫停擺，接著位於英國、斯洛伐克、巴西甚至乃至印度的工廠都已停產。只剩在中國的合資企業仍在運作。

包括渣打銀行、花旗銀行與三菱日聯金融集團在內至少三家與塔塔集團密切合作的銀行，已同意提供這筆緊急融資貸款。

此外，英國政府在周末宣布，將對由滙豐（HSBC）主導的另一個商業銀行團提供的15億英鎊貸款進行擔保。這筆為期五年的貸款，預期能舒緩供應商的疑慮，這些業者擔心若捷豹路虎持續無法獲得營收，接下來可能破產。根據「出口信用擔保機制」，英國政府將為其中80%貸款提供擔保，其餘20%則由銀行承擔。

英國 印度 網路攻擊

延伸閱讀

英國首度試射新型海軍打擊飛彈 將取代魚叉系統

挑戰印度網路監管機制遭駁回 馬斯克社群媒體X將上訴

遭網攻營運癱瘓！JLR尋求20億英鎊緊急融資 英國政府擔保貸款救急

台南壓克力工廠大火昨晚燒到今晨 1500坪廠房夷為平地

相關新聞

黃金價格3,828美元再創天價 市場憂美政府停擺、ETF資金流入支撐漲勢

國際黃金現貨價格29日首度漲破每英兩3,800美元，再創新高，因投資人擔憂美國聯邦政府可能停擺，進而延後公布本周關鍵就業...

OPEC+據傳11月將再提高產量 油價翻黑跌破70美元

國際油價29日挫低，布蘭特原油失守26日站上的70美元關卡，因為石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）據傳11月將再次提高...

美證管會要廢除企業季報 確立金融管制走向大幅寬鬆

美國證管會（SEC）主席艾特金斯（Paul Atkins）投書媒體表示，他將追求最低限度的監管，並盡速推動美國總統川普提...

川普拚敲定加薩和平計畫 今會晤以色列總理內唐亞胡

美國總統川普與以色列總理內唐亞胡將於美東時間29日於白宮會面，討論加薩和平方案。川普告訴路透，希望到時能敲定一項加薩和平...

美汽車零件商破產 永新-KY尚有5億元應收帳款未收回

美國汽車零件供應商First Brands集團28日聲請破產保護，揭露總債務上看500億美元，私人債務市場近幾年大型企業...

亞洲廉航為獲利苦苦掙扎 捷星虧損2,300萬美元停業

英國金融時報（FT）報導，亞洲廉航正為獲利苦苦掙扎，這個曾為該區域成長最快的產業，正隨著成本壓力及競爭加劇，面臨重重困難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。