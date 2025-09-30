捷豹路虎籌資26億美元

知情人士透露，塔塔集團旗下英國車廠捷豹路虎（Jaguar Land Rover）已向多家國際銀行尋求20億英鎊（26.8億美元）緊急融資，原因是捷豹路虎在8月底遭到網路攻擊之後，迄今營運幾陷停擺，而該車廠同時也是英國最大的汽車雇主。

根據印度經濟時報，捷豹路虎尋求的這筆為期18個月、附帶有備用方案的融資，預期將顯示公司擁有足夠流動性可應付相關營收損失，此前該公司的系統與英國工廠在9月1日被迫停擺，接著位於英國、斯洛伐克、巴西甚至乃至印度的工廠都已停產。只剩在中國的合資企業仍在運作。

包括渣打銀行、花旗銀行與三菱日聯金融集團在內至少三家與塔塔集團密切合作的銀行，已同意提供這筆緊急融資貸款。

此外，英國政府在周末宣布，將對由滙豐（HSBC）主導的另一個商業銀行團提供的15億英鎊貸款進行擔保。這筆為期五年的貸款，預期能舒緩供應商的疑慮，這些業者擔心若捷豹路虎持續無法獲得營收，接下來可能破產。根據「出口信用擔保機制」，英國政府將為其中80%貸款提供擔保，其餘20%則由銀行承擔。