快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

西方石油擬賣石化部門

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

英國金融時報報導，「股神」巴菲特是最大股東的西方石油公司（Occidental Petroleum）正洽談出售旗下石化部門OxyChem，交易金額至少達100億美元。

若順利完成，這將是西方石油規模最大的資產處分，有望催生全球數一數二大的獨立石化公司。兩位知情人士表示，該交易預料將在未來幾周內宣布，但潛在買家的身分尚無法確定。

總部位於休士頓的西方石油近年持續透過資產出售來降低負債。該公司過去曾推動美國油氣產業整合，包括2019年收購Anadarko Petroleum以及去年以108億美元收購CrownRock。自從完成CrownRock的交易後，西方石油便啟動了資產處分計畫。

上周，包括西方石油、雪佛龍、埃克森美孚及Diamondback Energy等多檔能源股上漲，主因是美國總統川普表示，美國可能對俄羅斯加徵更多關稅，並呼籲歐洲國家停止購買俄油。

根據彭博行業研究分析，儘管西方石油在全球油氣領域布局多元，但主要利潤與自由現金流預計仍將來自美國本土資產。此外，西方石油子公司1PointFive本月與Enbridge公司達成協議，雙方將以股權各半成立合資企業，共同在路易斯安那州開發Pelican二氧化碳封存樞紐及相關運輸基礎設施。

美國 資產 規模

延伸閱讀

中俄合作 開採北極天然氣

油價短期有撐 長線向下…OPEC+傳11月增產

歐盟：印度買俄國石油並參與軍演 有礙印歐深化關係

切斷俄國石油收入 貝森特要歐洲先行動

相關新聞

黃金價格3,828美元再創天價 市場憂美政府停擺、ETF資金流入支撐漲勢

國際黃金現貨價格29日首度漲破每英兩3,800美元，再創新高，因投資人擔憂美國聯邦政府可能停擺，進而延後公布本周關鍵就業...

OPEC+據傳11月將再提高產量 油價翻黑跌破70美元

國際油價29日挫低，布蘭特原油失守26日站上的70美元關卡，因為石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）據傳11月將再次提高...

美證管會要廢除企業季報 確立金融管制走向大幅寬鬆

美國證管會（SEC）主席艾特金斯（Paul Atkins）投書媒體表示，他將追求最低限度的監管，並盡速推動美國總統川普提...

川普拚敲定加薩和平計畫 今會晤以色列總理內唐亞胡

美國總統川普與以色列總理內唐亞胡將於美東時間29日於白宮會面，討論加薩和平方案。川普告訴路透，希望到時能敲定一項加薩和平...

美汽車零件商破產 永新-KY尚有5億元應收帳款未收回

美國汽車零件供應商First Brands集團28日聲請破產保護，揭露總債務上看500億美元，私人債務市場近幾年大型企業...

亞洲廉航為獲利苦苦掙扎 捷星虧損2,300萬美元停業

英國金融時報（FT）報導，亞洲廉航正為獲利苦苦掙扎，這個曾為該區域成長最快的產業，正隨著成本壓力及競爭加劇，面臨重重困難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。