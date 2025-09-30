亞洲廉航為獲利苦苦掙扎 捷星虧損2,300萬美元停業

英國金融時報（FT）報導，亞洲廉航正為獲利苦苦掙扎，這個曾為該區域成長最快的產業，正隨著成本壓力及競爭加劇，面臨重重困難。

澳洲航空（Qantas）旗下廉航捷星亞洲航空（Jetstar Asia）在今年6月宣布停業，威脅500個工作崗位，凸顯出這個產業的脆弱。該公司預估，截至6月為止的會計年度，將面臨3,500萬澳幣（約2,300萬美元）虧損。捷星亞洲自2004年成立，便歷經困難，至今僅有六個年度獲利。捷星航空集團（Jetstar Group）執行長涂莉將原因歸咎於成本上升，特別是與耗資30億星元（24億美元）的新加坡樟宜機場新航廈建造計畫有關的機場費用調漲。全亞洲的機場費用也都上漲。

亞洲航空公司的利潤率，低於其全球同業。國際航空運輸協會（IATA）預測，亞太地區的航空公司今年平均利潤率為1.9%，相較之下，全球平均值則預估為3.7%。較高的勞工及地勤開銷，對廉航來說也更難吸收，並壓縮利潤。

疫情期間航空旅行近乎瓦解，許多亞洲航空公司受打擊，新加坡航空與南韓的韓亞航空及大韓航空，都接受政府補助。

而在過去五年間，該區域的商務旅行減少，家庭渡假行程增加，也有損航空公司的復原。旅客大國中國大陸的經濟低迷，更挫傷飛航需求。自新冠疫情以來，航空公司為跟上成本，調漲機票費用，也使價格敏感旅客卻步。

純粹的廉航公司，感受到全服務航空公司（FSC）逐步侵蝕市場的壓力。但對全服務航空公司來說，廉航貢獻的營收比率，更遠低於其載客數量，主因是廉航的定價模式，及欠缺豪華艙等。舉例來說，新加坡航空旗下廉航酷航（Scoot），雖占三分之一載客量，卻僅占去年星航營收逾12%。不過，競爭壓力也促使一些廉航重新評估其策略。