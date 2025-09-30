美汽車零件商破產 永新-KY尚有5億元應收帳款未收回

美國汽車零件供應商First Brands集團28日聲請破產保護，揭露總債務上看500億美元，私人債務市場近幾年大型企業崩潰事件再添一樁。台灣生產總泵、分泵的公司永新-KY（4557）已代子公司薩摩亞商永新制動公告應收帳款共計近5億元，正就相關部門協同美國律師事務所評估並處理First Brands破產事宜。

First Brands提交給德州南區聯邦地區法院的文件顯示，這家總部設在克里夫蘭的公司債務介於100億至500億美元，資產為10億至100億美元。根據29日公布的聲明，一群債權人將提供11億美元債務人繼續持有（DIP）融資，以讓First Brands繼續營運。

Carnaby資本控股等First Brands曾用於籌資的關聯企業上周聲請破產後，First Brands也將走上破產一途的猜測甚囂塵上。First Brand預期破產保護期間旗下全球事業將繼續營運，並強調聲明提到的法院監督重整程序未涵蓋國際事業。

永新-KY子公司永新制動是First Brands債權人，永新公告顯示應收帳款合計4億9,964萬5,000元，占該公司合併總資產約10%，相當於今年上半年營收的25%左右。永新-KY表示，最終損失金額須視所提重整計畫的核定，以及後續執行債務清償情形而定。

First Brands 3月曾告訴債權人該公司有59億美元長期債務，現金接近10億美元，但破產聲請文件顯示，First Brands和關聯企業本月以庫存為擔保的有擔保公司債務與融資超過80億美元，而且這個數字似乎不涵蓋涉及客戶與供應商發票的融資安排。知情人士透露，將成立特別委員會來主導調查First Brands的資產負債表外融資安排。

First Brands聲請破產前，該公司仰賴以未來現金流為擔保的貸款模式已逐漸受到關注，招來阿波羅全球管理和Diameter Capital Partners等空頭禿鷹。First Brands 8月暫停一筆債務再融資，投資人要求該公司取得涉及第三方審閱帳簿的獲利品質報告。

次級汽車貸款業者Tricolor本月初倒閉後First Brands也在一夕之間衰落，不只已引發華爾街一些知名業者將損失慘重，以及餘波可能蔓延至整個企業債務市場的憂慮，也帶動外界長期以來對業者使用供應鏈融資的憂慮升溫。供應鏈融資債務通常不會出現在資產負債表，這種作法是壓垮瑞士信貸集團的兇手之一。