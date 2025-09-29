別拋棄「股六債四」！專家誇未來十年最佳投資 每年能多賺這麼多

在美國股市看似永無止境持續改寫歷史新高之際，採取「股六債四」─股票占投資組合六成，債券占四成─這種保守平衡策略似乎已過時，但這項策略其實可能是未來十年最佳投資。

財經專家赫伯特（Mark Hulbert）指出，回顧過去美股價位像現在一樣高時期，股六債四投資組合隨後十年績效一向優於標普500指數。如果歷史再次重演，股六債四投資組合從現在到2035年的績效，幾乎肯定會打敗標普500指數。

股六債四不只會打敗標普500指數，還可能領先不少。赫伯特表示，根據一個以景氣循環調整本益比（CAPE）與股六債四報酬率高於大盤幅度歷史相關性建立的模型，股六債四未來十年年化投資報酬率。將比標普500指數高2.1個百分點。

另一種評估股六債四勝率的方式，是計算過去股票幾乎像現在這麼貴時，這種投資組合打敗標普500指數的頻率。從1881年以來CAPE名列前20%的年份來看，股六債四投資組合隨後十年績效優於標普500指數的機率達到九成。

赫伯特認為，股六債四投資組合失寵是人性使然，在多頭市場綿延不絕之際，投資人往往愈來愈不擔心風險。知名投資人巴菲特曾在財星（Fortune）雜誌1999年一篇文章中說：「一旦多頭行情啟動，而且走到大家無論信奉什麼投資心法都能賺錢的地步，就會有一大群人加入這場遊戲。這些人不是基於利率與企業獲利而採取行動，而是單純因為不投資股票就像犯錯。」