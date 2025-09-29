快訊

救災被說擺拍...竹北吊車大王怒了 嗆酸民「一起來救災」

黃國昌捲狗仔風波開直播反駁神隱 左批王義川秀下限、右嗆許智傑不要臉

繼藥品關稅之後 川普又宣布課徵100%海外電影關稅

別拋棄「股六債四」！專家誇未來十年最佳投資 每年能多賺這麼多

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
傳統「股六債四」策略或許是未來十年最佳投資。路透
傳統「股六債四」策略或許是未來十年最佳投資。路透

在美國股市看似永無止境持續改寫歷史新高之際，採取「股六債四」─股票占投資組合六成，債券占四成─這種保守平衡策略似乎已過時，但這項策略其實可能是未來十年最佳投資。

財經專家赫伯特（Mark Hulbert）指出，回顧過去美股價位像現在一樣高時期，股六債四投資組合隨後十年績效一向優於標普500指數。如果歷史再次重演，股六債四投資組合從現在到2035年的績效，幾乎肯定會打敗標普500指數。

股六債四不只會打敗標普500指數，還可能領先不少。赫伯特表示，根據一個以景氣循環調整本益比（CAPE）與股六債四報酬率高於大盤幅度歷史相關性建立的模型，股六債四未來十年年化投資報酬率。將比標普500指數高2.1個百分點。

另一種評估股六債四勝率的方式，是計算過去股票幾乎像現在這麼貴時，這種投資組合打敗標普500指數的頻率。從1881年以來CAPE名列前20%的年份來看，股六債四投資組合隨後十年績效優於標普500指數的機率達到九成。

赫伯特認為，股六債四投資組合失寵是人性使然，在多頭市場綿延不絕之際，投資人往往愈來愈不擔心風險。知名投資人巴菲特曾在財星（Fortune）雜誌1999年一篇文章中說：「一旦多頭行情啟動，而且走到大家無論信奉什麼投資心法都能賺錢的地步，就會有一大群人加入這場遊戲。這些人不是基於利率與企業獲利而採取行動，而是單純因為不投資股票就像犯錯。」

指數 標普 報酬率

延伸閱讀

身價暴衝至2.9兆元？這位「台灣女婿」有望躍居全球前20大富豪

股神巴菲特最愛、倒杯不灑的冰淇淋回來了！Dairy Queen插旗台北101

謝金河點名巴菲特台積電（2330）賣太早！網酸：檢討老巴訊號來了

琅讀金句／談到利用複利建立財富，我們都應該向巴菲特學習：時間才是最重要的因素，而不是平均年報酬率。

相關新聞

乘虛而入？傳華為計劃將旗下最先進AI晶片產量提高一倍

華為正準備明年大幅提高其最先進人工智慧（AI）晶片的產量，在輝達應對地緣政治不利因素之際，努力贏得全球最大半導體市場的客...

美牛對中出口因貿易戰暴跌逾9成 澳牛乘機取代

路透報導，美國總統川普重返白宮以來，美國牛肉銷往中國大陸金額暴跌逾9成，澳洲取而代之成為大陸市場主要進口牛肉來源，過去每...

美政府恐停擺與降息預期推升需求 金價飆破3800美元

市場對美國聯邦準備理事會（Fed）的降息預期壓抑美元走勢，加上美國政府可能停擺，推升避險資產需求下，國際金價今天盤中首次...

富爸爸作者清崎：若手上有100美元別錯過這項資產 今年將爆炸性成長

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎29日在X發文，表示若自己手上有100美元，會買進更多銀幣。

別拋棄「股六債四」！專家誇未來十年最佳投資 每年能多賺這麼多

在美國股市看似永無止境持續改寫歷史新高之際，採取「股六債四」─股票占投資組合六成，債券占四成─這種保守平衡策略似乎已過時...

美股早盤／輝達等AI類股帶動標普那指走高 美商藝電因併購案大漲5%

美股標普和那斯達克29日早盤走高，上周失速的人工智慧（AI）相關交易本周再度回溫，電玩大廠美商藝電（EA）則因上周傳出的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。