川普拚敲定加薩和平計畫 今會晤以色列總理內唐亞胡

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普以色列總理內唐亞胡將於美東時間29日於白宮會面，討論加薩和平方案。川普告訴路透，希望到時能敲定一項加薩和平計畫提案。Axios引述美國高級官員說法報導，美國和以色列已非常接近就結束加薩戰爭達成協議。

內唐亞胡28日接受福斯新聞採訪時也表示，如果哈瑪斯釋放所有人質並離開加薩，可能獲得豁免。此舉顛覆內唐亞胡先前「必須徹底消滅哈瑪斯」的立場，並涉及以色列釋放數百名巴勒斯坦囚犯與交還遺體。

內唐亞胡表示：「如果哈瑪斯領導人被護送出境，結束戰爭，釋放所有人質，我們會讓他們離開。」他強調，所有細節都屬於川普提出的和平計畫的一部分。

根據外洩給阿拉伯媒體的計畫，川普願意在以色列公開接受協議後48小時內，提供哈瑪斯領導人安全通道；以色列則會釋放數百名服無期徒刑的巴勒斯坦囚犯，以及自戰爭開始以來逮捕的超過1,000名加薩人，並交還數百具巴勒斯坦人遺體。

計畫規定，哈瑪斯成員若承諾「和平共處」，將獲得赦免；希望離開加薩的成員則可安全前往接收國。阿拉伯領導人對以色列轟炸加薩、造成超過6萬5000人死亡表示憤怒，聯合國甚至將其定性為種族滅絕。此外，以色列近期對卡達的空襲，也引發國際關注，影響美國推動阿拉伯國家與以色列關係正常化的計畫。

此次白宮會面顯示，川普與內唐亞胡正探索前所未有的談判路線，以人質釋放與哈瑪斯豁免交換和平承諾，若成行，將對中東局勢與國際輿論造成重大影響，也可能改變以色列傳統軍事優先的策略。

