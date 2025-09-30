美證管會要廢除企業季報 確立金融管制走向大幅寬鬆

美國證管會（SEC）主席艾特金斯（Paul Atkins）投書媒體表示，他將追求最低限度的監管，並盡速推動美國總統川普提議的廢除企業季報，更加確定了美國未來的金融監管將走向大幅寬鬆。

艾特金斯在英國金融時報（FT）29日見刊的專文中表示，他將考慮以半年報的選項，來取代目前要求上市企業每三個月公布一次財報的做法。他說：「政府應提供保護投資人所需最低有效劑量的監管，並讓企業能夠蓬勃發展。」

雖然川普的這項提案已引起投資人倡議團體的警告，認為這將影響企業透明度、傷害小型投資人，並讓支撐美國資本市場的市場效率受損，但艾特金斯認為，廢除季報這個做法並非創舉，有些企業已被授予這樣的彈性。

他並指出，英國2014年就已經改回半年報制，但有些大企業仍選擇每季公布財報，「給予企業半年報的選項，並非就是要逃避公開透明」。

由於川普政府對企業採取更友善態度，並試圖對獨立聯邦機關施以更大掌控，這位川普春季新任命的SEC主席，正在廢除前主席詹斯勒所推動的廣泛監管計畫。

他最引起注目的路線反轉，就是SEC對加密產業的接納，與詹斯勒的積極打擊態度形成強烈對比。計劃中的放寬上市公司規定，也確立了他整體立場，將更為開放。