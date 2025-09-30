美證管會要廢除企業季報 確立金融管制走向大幅寬鬆

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國證管會主席艾特金斯表示盡速推動美國總統川普提議的廢除企業季報。（美聯社）
美國證管會（SEC）主席艾特金斯（Paul Atkins）投書媒體表示，他將追求最低限度的監管，並盡速推動美國總統川普提議的廢除企業季報，更加確定了美國未來的金融監管將走向大幅寬鬆。

艾特金斯在英國金融時報（FT）29日見刊的專文中表示，他將考慮以半年報的選項，來取代目前要求上市企業每三個月公布一次財報的做法。他說：「政府應提供保護投資人所需最低有效劑量的監管，並讓企業能夠蓬勃發展。」

雖然川普的這項提案已引起投資人倡議團體的警告，認為這將影響企業透明度、傷害小型投資人，並讓支撐美國資本市場的市場效率受損，但艾特金斯認為，廢除季報這個做法並非創舉，有些企業已被授予這樣的彈性。

他並指出，英國2014年就已經改回半年報制，但有些大企業仍選擇每季公布財報，「給予企業半年報的選項，並非就是要逃避公開透明」。

由於川普政府對企業採取更友善態度，並試圖對獨立聯邦機關施以更大掌控，這位川普春季新任命的SEC主席，正在廢除前主席詹斯勒所推動的廣泛監管計畫。

他最引起注目的路線反轉，就是SEC對加密產業的接納，與詹斯勒的積極打擊態度形成強烈對比。計劃中的放寬上市公司規定，也確立了他整體立場，將更為開放。

