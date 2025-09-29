美股早盤／輝達等AI類股帶動標普那指走高 美商藝電因併購案大漲5%

美股標普和那斯達克29日早盤走高，上周失速的人工智慧（AI）相關交易本周再度回溫，電玩大廠美商藝電（EA）則因上周傳出的併購案獲得證實而大漲。標普500和那斯達克指數分別漲0.4%和0.8%；道瓊工業指數則持平；費城半導體指數漲1.3%；台積電ADR漲1.5%。

AI相關類股輝達（Nvidia）29日早盤大漲2.7%。上周市場對AI相關交易引發猜測，有些交易員甚至質疑，美國是否有足夠電力供應輝達和OpenAI間的基建計畫，導致整體股市承壓。

EA 29日盤前宣布，將接受由沙烏地阿拉伯主權基金公共投資基金（PIF）、私募基金銀湖（Silver Lake）以及川普女婿庫許納的投資公司Affinity Partners所提出的5,500億美元私有化提案，股東將可獲得每股210美元的現金，帶動早盤股價大漲近5%。

高盛指出，美國今年至今宣布的併購案規模已超過1兆美元，比去年同期大增29%。

本周市場焦點將放在美國聯邦政府的可能關門，因為本周資金即將到期。美國總統川普上周末向NBC新聞表示，如果國會未能避免關門，可能會有大量聯邦員工將遭開除。

另外，市場本周也將關注周五（10月3日）發布的9月非農就業報告。華爾街可能會需要另外一份「恰到好處」的數據來維持目前股市漲勢，既不能好到讓決策官員轉向鷹派，也不能差到展現經濟轉壞。