救災被說擺拍...竹北吊車大王怒了 嗆酸民「一起來救災」

黃國昌捲狗仔風波開直播反駁神隱 左批王義川秀下限、右嗆許智傑不要臉

繼藥品關稅之後 川普又宣布課徵100%海外電影關稅

美股早盤／輝達等AI類股帶動標普那指走高 美商藝電因併購案大漲5%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
受輝達等AI類股帶動，美股標普和那指29日早盤走高。 路透
美股標普和那斯達克29日早盤走高，上周失速的人工智慧（AI）相關交易本周再度回溫，電玩大廠美商藝電（EA）則因上周傳出的併購案獲得證實而大漲。標普500和那斯達克指數分別漲0.4%和0.8%；道瓊工業指數則持平；費城半導體指數漲1.3%；台積電ADR漲1.5%。

AI相關類股輝達（Nvidia）29日早盤大漲2.7%。上周市場對AI相關交易引發猜測，有些交易員甚至質疑，美國是否有足夠電力供應輝達和OpenAI間的基建計畫，導致整體股市承壓。

EA 29日盤前宣布，將接受由沙烏地阿拉伯主權基金公共投資基金（PIF）、私募基金銀湖（Silver Lake）以及川普女婿庫許納的投資公司Affinity Partners所提出的5,500億美元私有化提案，股東將可獲得每股210美元的現金，帶動早盤股價大漲近5%。

高盛指出，美國今年至今宣布的併購案規模已超過1兆美元，比去年同期大增29%。

本周市場焦點將放在美國聯邦政府的可能關門，因為本周資金即將到期。美國總統川普上周末向NBC新聞表示，如果國會未能避免關門，可能會有大量聯邦員工將遭開除。

另外，市場本周也將關注周五（10月3日）發布的9月非農就業報告。華爾街可能會需要另外一份「恰到好處」的數據來維持目前股市漲勢，既不能好到讓決策官員轉向鷹派，也不能差到展現經濟轉壞。

美國 指數 川普

相關新聞

乘虛而入？傳華為計劃將旗下最先進AI晶片產量提高一倍

華為正準備明年大幅提高其最先進人工智慧（AI）晶片的產量，在輝達應對地緣政治不利因素之際，努力贏得全球最大半導體市場的客...

美牛對中出口因貿易戰暴跌逾9成 澳牛乘機取代

路透報導，美國總統川普重返白宮以來，美國牛肉銷往中國大陸金額暴跌逾9成，澳洲取而代之成為大陸市場主要進口牛肉來源，過去每...

美政府恐停擺與降息預期推升需求 金價飆破3800美元

市場對美國聯邦準備理事會（Fed）的降息預期壓抑美元走勢，加上美國政府可能停擺，推升避險資產需求下，國際金價今天盤中首次...

富爸爸作者清崎：若手上有100美元別錯過這項資產 今年將爆炸性成長

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎29日在X發文，表示若自己手上有100美元，會買進更多銀幣。

別拋棄「股六債四」！專家誇未來十年最佳投資 每年能多賺這麼多

在美國股市看似永無止境持續改寫歷史新高之際，採取「股六債四」─股票占投資組合六成，債券占四成─這種保守平衡策略似乎已過時...

美股早盤／輝達等AI類股帶動標普那指走高 美商藝電因併購案大漲5%

美股標普和那斯達克29日早盤走高，上周失速的人工智慧（AI）相關交易本周再度回溫，電玩大廠美商藝電（EA）則因上周傳出的...

