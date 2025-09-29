SWIFT與30多家銀行合作 建分散式帳本促即時跨境支付

快訊

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導

環球銀行金融電信協會（SWIFT）與全球30多家銀行今天宣布，他們正在「加速」推動實現即時跨境支付，努力打造1套能夠處理各類新型數位貨幣的系統。

路透社報導，總部設於比利時的SWIFT是世界金融體系的關鍵組成部分。他們今天表示，正與這些金融機構合作開發以區塊鏈為基礎的分散式帳本，認為這對於國際銀行交易現代化至關重要。

這項計畫的進度表尚未確定，但初步將著重在實現全天候即時跨境支付，這有望使得交易成本降低，因為目前處理程序最長可費時數天。

SWIFT也打算根據近期幾項先導計畫取得的成果，來使其系統能夠與新興的數位金融系統互通，包括穩定幣、存款代幣及中央銀行數位貨幣（CBDC）。

SWIFT的最大優勢在於其現行系統可在全球200多國使用，並連結了1萬1000多家銀行，這些銀行每天透過SWIFT傳送數兆美元資金。

分散式帳本能以安全方式即時記錄銀行間交易。SWIFT計劃利用這項技術來「記錄、排序及確認交易，並透過智慧合約執行相關規則」。

將參與設計及打造這套分散式帳本的30多家金融機構，包括美國的摩根大通（JPMorgan）、英國的匯豐（HSBC）、德國的德意志銀行（Deutsche Bank）、日本的三菱日聯金融集團（MUFG）、法國巴黎銀行（BNP Paribas）、西班牙國際銀行（Santander）、新加坡的華僑銀行（OCBC）及數家中東和非洲的銀行。

