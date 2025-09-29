星國創新創業賽登場 駐星代表：台灣新創藉此更國際

快訊

中央社／ 新加坡29日專電

「第12屆李光耀全球創新創業大賽」在新加坡登場，駐新加坡代表童振源出席活動表示，台灣新創企業若在此發展，不僅能取得所需資源，更能藉由國際化平台拓展業務、展現顯著效益。

由新加坡管理大學（SMU）創新與創業學院舉辦的「第12屆李光耀全球創新創業大賽」（Lee Kuan YewGlobal Business Plan Competition）29日至10月2日登場，來自數十個國家、不同學校與機構的上千名人士參與其中。

駐新加坡代表童振源晚間出席相關活動、並與現場人士交流。他告訴中央社，新加坡是區域內新創的重要樞紐，在全球創業生態系統中排名前列，讓新創團隊能在此獲得資金、人才，並與國際市場接軌。

童振源指出，新加坡近年資產管理業務表現亮眼，台灣新創企業若在此發展，不僅能取得所需資源，更能藉由國際化平台拓展業務。新加坡同時也是跨國企業公認的亞洲總部，目前超過4200家跨國企業的區域總部設在新加坡。

他強調，若能有效連結相關資源，將對新創產業發展帶來極大助益，透過新加坡的平台推動台灣新創，將能展現顯著效益。

此外，隨著2025年一級方程式（F1）新加坡大獎賽、全球Web3系列活動「TOKEN2049」等大型活動即將展開，童振源日前亦在臉書發文分享對新加坡外交措施的觀點。他表示，在國際舞台上，新加坡的身影總是靈活而鮮明，展現出「小國大外交」的獨特藝術。在這座城市國家，外交並非僅屬於外交部，而是一種全政府、全社會共同實踐的行動。

童振源指出，從舉世矚目的F1大獎賽，到各種國際展覽，外國大使與外交使節幾乎都是座上嘉賓，各類慈善宴會與文化活動亦然，大使的出席，不僅是禮貌性的參與，更能帶動跨國人脈連結，促進經驗交流與資源整合，讓地方性的活動升級為具國際影響力的平台。

新加坡 外交部 童振源

