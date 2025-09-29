印尼反壟斷機構：TikTok延遲申報收購交易罰款90萬美元

印尼反壟斷監管機構今天表示，中國短影音平台TikTok因延遲申報其收購印尼最大電商平台Tokopedia的交易，被罰款150億印尼盾（約90萬美元）。

路透社報導，TikTok的母公司是中國字節跳動（ByteDance）。該交易於2024年1月完成，TikTok以8.4億美元收購Tokopedia 75.01%的股權，出讓方為印尼的GoTo集團（PT GoTo Gojek Tokopedia）。

TikTok發言人表示，他們尊重並感謝印尼商業競爭監督委員會（KPPU）的決定，並將持續致力於維護公平競爭的原則。

印尼反壟斷監管機構KPPU有權根據調查結果，認定違反競爭法的行為，並可處以罰款或其他行政處分。