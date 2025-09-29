imec任命公司老將接執行長 聚焦AI轉型

比利時微電子研究中心（imec）今天宣布現任執行長范登霍夫（LucVan den hove）轉任董事長，並任命公司老將范登納米勒接任執行長，聚焦人工智慧（AI）轉型。

范登納米勒（Patrick Vandenameele）接受路透社專訪時表示，身為全球頂尖半導體研發中心之一的imec，這次人事異動旨在因應需求快速變化的AI晶片產業。

imec尋求加深與雲端運算供應商合作之際，AI日增的影響力正重塑該公司發展重點。

亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、臉書母公司Meta和Google等所謂「超大規模業者」，掌握全球約半數資料中心容量，隨著AI應用加速發展，他們的市占率也正迅速擴張。

范登納米勒表示：「這些業者急尋有助他們擴大規模、提升效率，同時維持耗電平衡的解決方案。此刻電力正是關鍵所在。」

52歲的范登納米勒於1990年代加入imec，就此展開他的職涯。他曾創辦4家公司，其中3家均仰賴imec的技術。他也曾於美國射頻晶片大廠Qorvo和華為等公司擔任高階主管職。

他表示，上任後將推出更多以imec技術為基礎的衍生產品，使新創公司接觸imec的晶片生產線，並協助歐洲深度技術（DeepTech）企業克服資金和製造方面的挑戰。

范登納米勒強調，小型公司要取得先進技術的門檻極高，因為須與大企業爭奪產能資源。

imec正利用「歐盟晶片法」（European Chips Act）提供的25億歐元資金，興建2奈米以下製程的試製線，目標是幫助歐洲科技公司用得起原本難以負擔的先進製造技術。

imec聚焦半導體科技最前端的研發創新，包括台積電、聯電、聯發科，以及韓國三星、美國英特爾（Intel）等全球重要半導體業者，都是imec客戶，它同時也是歐洲聯盟（EU）推動晶片自主的要角。