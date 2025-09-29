快訊

「鏟子超人」登南韓三大媒體 韓網盛讚台灣公民意識卻拋2疑問

中職／悍將史詩級越獄！陳仕朋首局掉6分奪勝史上第一人

imec任命公司老將接執行長 聚焦AI轉型

中央社／ 布魯塞爾29日綜合外電報導

比利時微電子研究中心（imec）今天宣布現任執行長范登霍夫（LucVan den hove）轉任董事長，並任命公司老將范登納米勒接任執行長，聚焦人工智慧（AI）轉型。

范登納米勒（Patrick Vandenameele）接受路透社專訪時表示，身為全球頂尖半導體研發中心之一的imec，這次人事異動旨在因應需求快速變化的AI晶片產業。

imec尋求加深與雲端運算供應商合作之際，AI日增的影響力正重塑該公司發展重點。

亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、臉書母公司Meta和Google等所謂「超大規模業者」，掌握全球約半數資料中心容量，隨著AI應用加速發展，他們的市占率也正迅速擴張。

范登納米勒表示：「這些業者急尋有助他們擴大規模、提升效率，同時維持耗電平衡的解決方案。此刻電力正是關鍵所在。」

52歲的范登納米勒於1990年代加入imec，就此展開他的職涯。他曾創辦4家公司，其中3家均仰賴imec的技術。他也曾於美國射頻晶片大廠Qorvo和華為等公司擔任高階主管職。

他表示，上任後將推出更多以imec技術為基礎的衍生產品，使新創公司接觸imec的晶片生產線，並協助歐洲深度技術（DeepTech）企業克服資金和製造方面的挑戰。

范登納米勒強調，小型公司要取得先進技術的門檻極高，因為須與大企業爭奪產能資源。

imec正利用「歐盟晶片法」（European Chips Act）提供的25億歐元資金，興建2奈米以下製程的試製線，目標是幫助歐洲科技公司用得起原本難以負擔的先進製造技術。

imec聚焦半導體科技最前端的研發創新，包括台積電、聯電、聯發科，以及韓國三星、美國英特爾（Intel）等全球重要半導體業者，都是imec客戶，它同時也是歐洲聯盟（EU）推動晶片自主的要角。

半導體 規模 美國

延伸閱讀

乘虛而入？傳華為計劃將旗下最先進AI晶片產量提高一倍

美商務部長拋台美晶片五五分 經濟部：與產業界保持密切聯繫

季底結帳及美提晶片製造「五五分」 台股短線恐震盪

黃仁勳：中國晶片僅落後美幾奈秒 我們須參與競爭

相關新聞

乘虛而入？傳華為計劃將旗下最先進AI晶片產量提高一倍

華為正準備明年大幅提高其最先進人工智慧（AI）晶片的產量，在輝達應對地緣政治不利因素之際，努力贏得全球最大半導體市場的客...

美牛對中出口因貿易戰暴跌逾9成 澳牛乘機取代

路透報導，美國總統川普重返白宮以來，美國牛肉銷往中國大陸金額暴跌逾9成，澳洲取而代之成為大陸市場主要進口牛肉來源，過去每...

美政府恐停擺與降息預期推升需求 金價飆破3800美元

市場對美國聯邦準備理事會（Fed）的降息預期壓抑美元走勢，加上美國政府可能停擺，推升避險資產需求下，國際金價今天盤中首次...

富爸爸作者清崎：若手上有100美元別錯過這項資產 今年將爆炸性成長

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎29日在X發文，表示若自己手上有100美元，會買進更多銀幣。

美通膨數據符合預期 亞股跟隨美股走勢普遍收漲

美國上週公布的通膨數據符合預期，緩解市場對美國總統川普最新關稅措施的疑慮後，亞洲股市今天跟隨美股走勢普遍收高

推動黃金交易東移？ 新加坡、香港競相挑戰歐美百年金市霸權

隨著地緣政治不穩定帶動金價頻創新高，新加坡與香港正競相在黃金儲存、精煉與交易等領域分一杯羹，改變長期來由倫敦、紐約與瑞士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。